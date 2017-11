Matas ataca a Ballester para anular la condena del caso Nóos

Jaume Matas deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude. Un documento, firmado por sus abogados José Zaforteza e Iñigo Ortiz de Urbina, en el que se desarrollan los ocho motivos que, a juicio de la defensa, justifican que dicha sentencia de la Audiencia de Palma se declare nula y, por tanto, el expresident del Govern sea declarado inocente. Matas fue condenado por autorizar pagos al instituto Nóos, en concreto para el desarollo del control del equipo ciclista que patrocinó el Govern y por la celebración de los foros turísticos que encabezó el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.

El único delito que acepta Matas es el de prevaricación, que no conlleva pena de prisión, porque reconoce que la organización de los foros no se realizó a través de los legales procedimientos administrativos de contratación. Sin embargo, alude que no hubo un perjuicio económico, pues los foros se organizaron y se pagaron a precio de mercado.

La defensa dedica una gran parte de su escrito a atacar la figura de Pepote Ballester, el exdirector general del área de deportes del Govern, que mantuvo que fue Matas quien ordenó los pagos irregulares al instituto Nóos, a pesar de ser consciente de que eran ilegales. Los abogados, además de considerar que la sentencia que dictó la Audiencia es muy desordenada, critican la falta de motivación del tribunal para alcanzar la convicción de que las palabras de Ballester respondían a la verdad. Cuestiona que se pueda considerar cierto que el exdirector general informara de la presión que le estaba ejerciendo Urdangarin para que pagara las facturas pendientes del último congreso, y que Matas le ordenara que pagara, porque no quería que esta situación pudiera perjudicarle en las elecciones autonómicas. Recuerda la defensa que este comentario lo transmite a dos días de celebrarse los comicios, por lo que no entiende cúal era el motivo por el que Matas pudiera valorar que este problema iba a perjudicarle. Matas, en todo su escrito ante el Supremo, niega que las acusaciones de Ballester respondan a la realidad y sostiene que nunca tuvo conocimiento, y por supuesto jamás autorizó, que se hicieran estos pagos irregulares al instituto que encabezaba el cuñado del monarca.

También entra en profundidad la defensa en recordar al Tribunal Supremo que la confesión que realizó Ballester le ha representado grandes beneficios, al aplicarle varias atenuantes muy cualificadas.

Por otra parte, la defensa también entra a valorar el resultado económico que tuvo el delito por el que fue condenado Matas. Los abogados aseguran que no existió tal perjuicio, porque el proyecto de seguimiento del equipo ciclista se desarrolló, se cumplió el contrato con el instituto Nóos y se pagó a precio de mercado.



Contestar al fiscal

Este escrito de defensa lo que pretende es impugnar el recurso que también ha planteado la fiscalía. El Ministerio Público está en contra de los argumentos que alcanzó el tribunal, entre otras cosas, porque reconocía el interés que tuvieron los dos congresos turísticos que organizó el instituto Nóos en Baleares, que se financiaron con 2,2 millones de euros pagados por el Govern.

Los abogados también mantienen que el Supremo tiene la posibilidad de rebajar la condena que se impuso al expresident del Govern. Recuerda el escrito que la Audiencia de Palma pudo aceptar imponer una pena inferior a la que dictó.

Estos documentos forman parte de la tramitación de los recursos que se plantean ante el Supremo. De momento se desconoce la fecha de la vista.