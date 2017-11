Un agente pide que se declare accidente laboral una lesión durante un partido de fútbol

Un policía, destinado en la Jefatura de Palma, ha pedido que se declare como accidente laboral la lesión que sufrió durante un encuentro de futbito, que se celebró con motivo de la celebración de la patrona de los Ángeles Custodios. En este encuentro de fútbol 7, el funcionario sufrió un percance deportivo, que provocó una rotura de los ligamentos de la rodilla, lesión que le obligó a pasar por quirófano debido a su gravedad.

El policía pidió que este incidente fuera considerado como un accidente laboral, es decir, igual que si se hubiera producido durante un acto de servicio. Y para justificar esta petición, el funcionario alegó que ese día estaba de servicio, pero que pidió permiso para participar en este encuentro que se organizaba desde la misma Jefatura de Policía.

Internamente se rechazó esta petición y los jueces descartan darle la razón al policía. Interior sostuvo que las prácticas deportivas de los funcionarios, aunque las conozcan los mandos, no se pueden equiparar a los servicios policiales.

Los jueces llegan a la conclusión que esta lesión no se produjo durante un acto de servicio. Es más, se señala que la participación en el partido de futbito del día de la patrona no era obligatoria, era voluntaria. Y, además, el encuentro deportivo no tenía carácter oficial.