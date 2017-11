Sílvia Tur: "Vivimos en una sociedad machista por culpa de la política"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Cuál es el máximo tiempo que ha estado sin salir de Formentera?"

Meses, nunca un año entero, para nosotros ir a Eivissa no cuenta como salir de Formentera. Llega un momento en que todo el mundo ha de dejar la isla por salud mental, para llevar a cabo su experiencia vital.

Formentera depende de Eivissa que depende de Mallorca que depende de Madrid.

Dependemos de Eivissa por cuestiones de transportes, pero no sería tan negativa hoy como en 2007, antes de la creación del Consell. Y Formentera no aspira a un Can Misses, igual que Eivissa no necesita un Son Espases ni Mallorca un Vall d'Hebron.

¿Por qué no tiene miedo?

En política se ha de hablar de forma directa y clara, porque el lenguaje rebuscado no llega a la gente. El peor error del médico es el eufemismo, incluso en el cáncer. Me ha ido bien siendo como soy, natural.

¿Su relación con el PSOE es una pareja abierta?

No es marital, no somos del PSOE. Es una relación cordial pero no de sometimiento, aunque somos leales al documento firmado. Los socialistas tienen catorce diputados, no quince, porque me debo a mi partido.

Podemos les ha llenado el grupo mixto de gente.

El grupo mixto está masificado, me encontraba más cómoda a principios de la legislatura. Ojalá de aquí a 2019 no haya más incorporaciones, pero no lo descarto. Una cosa es que reúna a quienes no pueden crear grupo propio, y otra que se reserve para castigados o para imputados por cuestiones muy graves.

Ha estado imputada, como todo político balear.

Siiiiiií. He pasado imputada ocho años y medio de mis diez en política, por dos veces. No puedo sacar pecho de esto, pero te acostumbras. A menudo subestimamos el riesgo de que desarrollar políticas a favor del interés general frente a los poderosos, nos reporte una acusación penal.

¿No creerá como Rajoy que todas las imputaciones son excesivas?

Las imputaciones ocurren porque se han de hacer, incluidas las mías. Te han de investigar por fuerza cuando una persona te acusa de un comportamiento que puede ser penal. Suponen un trámite judicial, otra cosa son los hechos.

¿Los partidos de izquierdas también son machistas?

En todos los partidos hay machismo, tan sutil a veces que no lo identificamos ni nosotras mismas.

Entonces tampoco debe identificarlo el machista.

El machista no se da cuenta.

¿Ha sufrido o visto estos actos en su entorno?

Los he vivido y los he visto, con pequeños prejuicios. De hecho, vivimos en una sociedad machista por culpa de la vida política. Se ve mucho, las mujeres para tener éxito en su carrera han de comportarse como hombres.

¿Bob Dylan estuvo en Formentera?

No soy de la misma quinta, pero me encantaría que hubiera estado. Es más probable que Bob Dylan haya estado en Formentera a que Cristóbal Colón naciera en Eivissa.

¿No se habrá perdido por Formentera el desaparecido Pedro Sánchez?

Espero que no, aunque brilla por su ausencia. Nadie ha entendido la estrategia del PSOE y el PSC respecto a Cataluña. No puede sorprender la reacción de la derecha, pero esperábamos otra cosa de los socialistas.

Acusa usted al Estado de ejercer "la venganza y el chantaje" en Cataluña.

Totalmente. Ha actuado con afán vengativo, con un abuso de poder total.

¿Es usted independentista?

Nunca me he pronunciado sobre mi independentismo, aunque todo el mundo especule porque si critico al Estado en este tema me tildan de independentista y radical, como si fuera un criminal. Mira, no soy independentista pero quizás algún día lo seré, lo que sí tengo claro es que Cataluña tiene derecho a un referéndum pactado.

Me gustaría ver una discusión entre usted y Francina Armengol.

No la ha habido. No comulgo a pies juntillas con todas sus decisiones, pero la respeto política y personalmente. Marcará un antes y un después en el cargo. Deja el listón alto en lo personal y es muy querida en Formentera.

Pese a sus esfuerzos, Formentera seguirá siendo una pequeña isla.

Una isla pequeña, no una pequeña isla.

Usted no habla como si su ambición se limitara a Formentera.

Sería muy pobre políticamente si no interviniera en asuntos que afectan a la vida de todos. Me debo sobre todo a los formenterenses, pero no únicamente. Y no me pongo límites, soy ambiciosa.