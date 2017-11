Son Espases pone avisos de que las urgencias oncológicas están anuladas "por falta de personal"

Avisos colgados en Son Espases corroboran que una atención individualizada que antes se daba a los pacientes oncológicos en Son Espases hasta las ocho de la tarde, ahora se ha eliminado.

Y se ha hecho por falta de personal médico, no por ninguna estrategia sanitaria meditada ni por ningún "cambio en el circuito asistencial", como argüyó el pasado jueves Javier Murillas, director médico de Son Espases, cuando convocaron a los medios para intentar desmentir la noticia publicada un día antes en exclusiva por DIARIO de MALLORCA.

Una noticia que se ha visto confirmada por los carteles que aún permanecen colgados en el hospital de día oncológico de Son Espases y que, mucho más claros y directos que las explicaciones dadas por sus máximos directivos, comunican textualmente que "desde el servicio de oncología sentimos comunicarles que a partir del 1 de julio no se atenderán visitas urgentes en el HDDA [hospital de día de adultos] por la tarde (15:30-20 H) debido a falta de personal médico. Los pacientes que precisen atención urgente deberán acudir al servicio de urgencias".

Esta información, confirmada punto por punto además por el propio servicio de oncología de Son Espases (explicó a este diario que el ingente volumen de trabajo unido al hecho de que la plantilla de oncólogos no se ha incrementado les ha obligado a suprimir el oncólogo de urgencias para dar prioridad a otros menesteres), vuelve a desmentir las explicaciones dadas tanto por el director médico como el gerente del hospital, Josep Pomar.

Ambos aseguraron, contrariamente a lo que se informa en el cartel, que las urgencias "oncológicas", los problemas de salud relacionados directamente con los tumores, sí seguían siendo atendidos en el hospital de día, que tan solo se derivaban a las urgencias generales las complicaciones de estos pacientes no relacionadas con su cáncer.

Y que desde el 1 de julio ya no se atienden urgencias en el hospital de día, sea cual sea su causa, lo corroboran dos nuevos testimonios de familiares de pacientes que vuelven a desmentir la "versión oficial".

El primero de ellos procede de una hermana de un paciente con cáncer de pulmón extendido: "A finales de mayo, mi hermano acabó un tratamiento con quimio y tenía que descansar durante cuatro meses. Pero en agosto empezó a encontrarse mal y llamó a las urgencias de oncología donde le informaron de que se habían suprimido. Le remitieron a las urgencias normales y entró un día por la mañana y no le subieron a planta hasta el día siguiente por la tarde. Y porque mi cuñada reclamó", explica su caso negando de paso que su hermano fuera aislado o tratado de forma preferente, como también aseguraba el jueves Murillas.

"Haciéndole pasar el tiempo"



"Le tuvieron allí casi dos días haciéndole pasar el tiempo hasta que tuvieron una habitación libre para hospitalizarle", interpreta esta familiar indignada.

Como indignado está también un hijo que perdió a su madre el pasado mes de octubre. "Mi madre tenía diez o doce tumores diseminados por el hígado. El mes de julio pudo asistir a la comunión de mi hijo pero luego empezó a encontrarse muy mal. Llamamos a las urgencias oncológicas donde le habían atendido siempre y allí nos dijeron que el servicio se había suspendido, que tendríamos que ir a las urgencias normales", comienza su relato.

"Y mi madre no podía ir a las urgencias generales. Tenía muchos dolores y no podía ni siquiera estar postrada en una silla de ruedas, no podía casi ni moverse por el dolor. Por eso me he indignado al escuchar las explicaciones de los responsables sanitarios. ¡Qué no vengan con excusas baratas! Estamos hablando de enfermos terminales que deberían recibir una mejor atención. Y mi madre no estaba haciendo cuento, como lo demuestra el hecho de que se muriera el pasado mes de octubre", concluye su testimonio otro usuario del IB-Salut indignado.