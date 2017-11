Pericay ante el Defensor del Pueblo: "Han llevado la arenga política a la escuela"

Ciudadanos ha pedido hoy "amparo" al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para que investigue supuestos casos de "adoctrinamiento" en las escuelas públicas de Baleares. El portavoz de la formación en Baleares, Xavier Pericay, ha entregado un informe al Defensor del Pueblo en el que se documentan supuestos adoctrinamientos y manipulaciones ideológicas "de extrema gravedad que conculcan derechos fundamentales". El partido denuncia en su documento que se han registrado actos en centros escolares contra España, para protestar contra la actuación oficial del 1-O y en defensa del referéndum ilegal en Cataluña.



Tras la reunión, Pericay ha declarado no ha tenido "más remedio" que dirigirse a una instancia superior después de que la Conselleria de Educación niegue que el citado adoctrinamiento exista. Pericay, el diputado del Congreso Fernando Navarro y la diputada del Parlamento Olga Ballester han trasladado a Fernández Marugán su "preocupación" y le han pedido "amparo".



"Nos ha dicho que van a estudiarlo y ver de qué modo pueden intervenir", ha precisado Pericay. "El modelo balear es un modelo mimético del modelo catalán y lo que no queremos de ningún modo es que en Baleares o la Comunidad Valenciana, que son dos comunidades autónomas proclives a mimetizar el modelo de la escuela catalana, pueda ocurrir algo parecido", ha añadido. El diputado ha criticado que en las aulas públicas baleares se estén dando situaciones que "no habría que hacer en ningún centro educativo del mundo: convertir lo que tiene que ser un espacio de absoluta normalidad ideológica, de imparcialidad y de respeto a los principios constitucionales, en un espacio de adoctrinamiento, de arenga política".



El diputado Xavier Pericay, que también es responsable de Educación de Ciudadanos, entregó a Fernández Marugán, un informe en el que documenta casos de adoctrinamiento y acoso a los alumnos y familias que quieren estudiar en castellano en Baleares y Cataluña como lengua vehicular.

Según ha explicado Pericay, esta formación va a dar a conocer una docena de "tipologías" de casos del último año natural, detrás de los cuales hay "muchos más".

Así, ha puesto como ejemplo el 'luto por la democracia' en tres institutos, una iniciativa de varios profesores que pidieron a los alumnos acudir con camisetas negras la jornada posterior al referendum ilegal de Cataluña, en señal de protesta, y organizaron asambleas en el patio para debatir y explicar lo ocurrido. "Esto que documentamos sobre tres institutos en realidad pasó en quince", ha apostillado.

El responsable de Educación de Cs ha apuntado también que estos supuestos de acoso y de adoctrinamiento de alumnos se han incrementado desde el pasado septiembre por la situación de Cataluña y ha destacado la actividad de la Assemblea de Docents, un movimiento que cogió fuerza en la última legislatura balear, con motivo del 'decreto del trilingüisimo' impulsado por el Ejecutivo de José Ramón Bauzá, y con posturas afines al independentismo catalán.

Pericay ha advertido de que aunque la situación de Cataluña es "mucho más grave", Ciudadanos cree que Baleares "corre el riesgo" de seguir por el mismo camino con un Gobierno socialista, sostenido por los nacionalistas de Més y Podemos, que "dice que no ha ocurrido nada" sobre las denuncias de docentes, padres y alumnos y a lo que se suma la "inacción" de la Inspección educativa en esta comunidad autónoma.

"Llegado a este punto, como no queremos acabar como en Cataluña, pedimos el amparo del Defensor del Pueblo para que intervenga si considera si, efectivamente, se está vulnerando la Constitución", ha aseverado Pericay, que ha advertido de que junto con los casos más graves de adoctrinamiento existen otros "de baja intensidad", que si bien en Infantil y Primaria "no provoca la reacción de los padres" -recomendaciones de hablar, jugar y cantar en catalán con los niños, por ejemplo-, en Secundaria, en cambio, genera "problemas".

Según ha explicado, existe el inconveniente de que los padres no denuncian al centro educativo en el que su hijo tiene que seguir estudiando "por miedo a represalias". "Muchos padres callan y, si denuncian, lo hacen de forma anónima", ha apostillado.