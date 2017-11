Barceló reconoce que la imputación de Carbonell le "afecta personal y políticamente" pero avisa que no dimitirá

El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, no tiene pensado dimitir. A pesar de que así se lo piden oposición y Podemos después de la imputación y dimisión de la directora general de a Turismo, Pilar Carbonell, por el caso Cursach y de que Barceló ha admitido que le "afecta personal y políticamente", el vicepresidente ha avisado que no piensa "dar el gusto" al PP de abandonar su cargo y ha criticado a Podemos por "dar alas a la derecha" pidiéndole también que dimita.

Barceló ha insistido en que "confía" en que Carbonell es inocente y en que no hubo trato de favor al magnate de la noche, pero ha concedido que la hasta esta semana directora general "pecó de exceso de dar explicaciones y preocuparse por el expediente", si bien ha asegurado que "se trata igual a cualquiera que pide por su expediente".

"No dimitiré", ha dicho de forma tajante el vicepresidente del Govern, que ha asegurado que cuenta con el apoyo de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y de su partido, Més. Barceló ha lamentado que sus socios de gobierno de Podemos pidan también su dimisión cuando "siempre se les ha dado todas las explicaciones" y ha sugerido que "el señor Alberto Jarabo tiene un problema interno en su partido y lo debe resolver".

"No negaré que me afecta a nivel personal que dos colaboradores míos hayan dimitido. Es difícil de asumir", ha reconocido Barceló en relación a Carbonell y al también imputado y dimitido Pere Muñoz, que sin embargo ha asegurado que "seguirá trabajando" y que confía en la inocencia de ambos. El vicepresidente ha explicado que "el motivo principal" de la dimisión de Carbonell es que "consideraron que era mejor para ella y para el Govern que declarara a título personal y no como cargo público".

Sobre la personación de dos agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional hoy en la Conselleria de Turismo, Barceló ha confirmado que han acudido en busca del expediente del Megapark que tramitó Pilar Carbonell y por el que le preguntó Bartolomé Sbert en la llamada telefónica intervenida por la Policía. No obstante, el vicepresidenta ha asegurado que no es la primera vez que acuden en busca de documentación en las últimas semanas.