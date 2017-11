El Govern abre 162 expedientes por alquiler turístico ilegal en Mallorca

El vicepresidente y conseller Turismo, Biel Barceló, ha informado este martes en el pleno del Parlament que la Inspección turística ha tramitado un total de 162 actuaciones por alquiler turístico ilegal en Mallorca y 75 en Ibiza, entre el 1 entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre. La nueva normativa eleva entre 20.000 y 40.000 euros la sanción al propietario. Todo el alquiler turístico en pisos está prohibido y solo pueden hacerlo las casas y adosados con licencia.

Así lo ha indicado el vicepresidente en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos David Martínez, quien se ha interesado las actuaciones que se están desarrollando para sancionar a las viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal, como las plataformas donde se publicitan.

Por otra parte, y en su valoración de la reciente feria World Travel Market, Barceló ha recalcado que "no se puede crecer más en verano" y ha explicado que se debe apostar por la calidad y no por la cantidad de turistas. Así ha respondido el conseller al diputado del PP Miquel Jerez, quien ha explicado que "muchas señales alertan de un descenso de las ventas por el Brexit y por la devaluación de la moneda de otros países" y ha criticado la actitud con la que se presentó el Govern a la feria. "Ustedes critican y amenzan a los empresarios por que dicen que la ecotasa no es una buena idea", ha añadido.