Los científicos siguen sin saber cuál es el insecto que propaga la Xylella en Mallorca

El investigador de la UIB Miguél Angel Miranda ha lamentado en el marco del Congreso de la EFSA que no se ha encontrado la bacteria en ninguno de los vectores "sospechosos"

Todavía no se sabe cuál es el insecto que propaga la Xylella en Mallorca. Medio año después de haber iniciado la investigación para detectar el vector de la plaga, los científicos de la UIB siguen buscando al responsable de transmitir la bacteria. El zoólogo Miguel Ángel Miranda ha lamentado hoy en el marco del Congreso Europeo de Xylella que los análisis no han encontrado la bacteria en ninguno de los potenciales vectores. Según ha explicado Miranda, aunque se tienen identificados varios "sospechosos", todavía no se ha podido comprobar que ninguno de los insectos que se barajan sea el transmisor de la mortal plaga que afecta a un millón de árboles en Mallorca.

"Tenemos sospechosos, pero todas las analíticas han dado negativo", ha informado hoy Miranda, que mañana intervendrá en el Congreso organizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en la UIB, donde intercambian conocimientos más de 200 científicos e investigadores de todo el mundo expertos en la bacteria. Cabe recordar que la principal hipótesis es que la chicharra espumadora (philaenus spumarius) que transporta la Xylella en la región italiana de Apulia y presente en Mallorca es también el vector de la plaga en la isla. Según ha señalado el zoólogo, saber cuál es el vector es clave para "diseñar estrategias para controlar la plaga".



"No existe una misma solución para todos contra la Xylella"

Precisamente, el investigador de la Universidad de Barkley (California) Rodrigo Almeida ha señalado que "no existe una misma solución para todos contra la Xylella ni una solución que no requiera controlar el vector y eliminar el inóculo", en la que ha sido la primera conclusión del Congreso Europeo sobre la bacteria en el que se han dado cita científicos de 24 países de todo el mundo. Con ello, el científico norteamericano ha querido descartar la existencia de tratamientos fitosanitarios que puedan acabar con la plaga.

Almeida ha subrayado que la plaga depende de numerosos factores, entre los que ha citado la tempertura, las especies hospedantes y las poblaciones de vectores y ha abogado por "planes a medida" para combatir la plaga en cada región en función de estos factores. El científico de California, que ha recordado que en el estado norteamericano llevan décadas combatiendo la bacteria en viñedos y almendros, ha lamentado que la Xylella "es y seguirá siendo un problema en California". Al ser preguntado por los resultados de la inversión de 100 millones de dólares al año, Almeida ha explicado que ha servido "para aprender de la bacteria".

El congreso, que seguirá mañana y el miércoles, ha arrancado con la exposición de la situación bacteria en distintos países. Los expertos han coincidido en que la mortal bacteria lleva más de 20 años propagándose por Europa. Las investigadoras Blanca Landa (España), Maria Saponari (Italia) y Françoise Paliakoff (Francia) han señalado en esa dirección, si bien la española ha llegado a cifrar en 25 años el origen de la plaga. Así, Landa, que ha expuesto la situación en Baleares, ha recogido una de las conclusiones del investigador Eduardo Moralejo. Del mismo modo, ha apuntado la importación de material infectado procedente de California para cultivos en la isla como la primera entrada.