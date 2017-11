Podemos no apoyará la reprobación de Barceló por el caso contratos

Podemos votará mañana en el pleno del Parlament contra la reprobación del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, por el caso de los contratos a dedo desde conselleries de Més al exjefe de campaña de partido, Jaume Garau, al tratarse de una propuesta del PP, una partido afectado por grandes casos de corrupción. Aunque Podemos pidió en su día que Barceló abandonara el Govern, el diputado y exlíder del partido, Alberto Jarabo, ha afirmado esta mañana que siguen considerando que el vicepresidente debería estar fuera del Ejecutivo balear, pero ha esgrimido cuestiones como el caso Gürtel o que el PP balear no haya devuelto a las arcas autonómicas los 150.000 euros de subvención que recibió para la campaña electoral de 2007 para argumentar el voto negativo a la reprobación de Barceló que proponen los populares.

"No dejaremos que el PP balear repruebe a nadie sin que ellos se reprueben a sí mismos", ha dicho Jarabo incidiendo en que "Mariano Rajoy podría estar en los papeles de Bárcenas". Por ello, Podemos presentará mañana enmiendas a la proposición no de Ley de PP pidiendo que el Parlament también se pronuncie sobre los casos de los populares.

Junto a ello ha afirmado que su postura no es incoherente con que Podemos siga considerando que con el caso Contratos "la crisis no quedó cerrada" y que Barceló es consciente de que su partido cree que "haría un favor al Govern" si dimitiera. "Mantenemos la exigencia y esperamos que haya una rectificación", ha dicho el exlíder de Podemos quien ha añadido que esto no significa que su partido esté dispuesto a avalar con su voto que la reprobación de Barceló proceda de un partido como el PP, repleto de casos de corrupción.

Así, la propuesta de los populares no saldrá adelante y en principio solo contará con el apoyo de Ciudadanos, ya que El Pi se abstendrá. Desde Més, el diputado Antoni Reus ha afirmado que ya se han dado "todas las explicaciones" y asumido responsabilidades políticas con el caso Contratos. Al igual que Jarabo, ha arremetido contra el PP resaltando la "casualidad" de que presente esta proposición para reprobar a Barceló cuando el ex presidente Jaume Matas "admitió la pasada semana que era corrupto", cuando las letras MR que aparecen en los papeles de Bárcenas "podrían ser Mariano Rajoy" o cuando "se juzga el caso Gürtel", el "mayor" caso de corrupción del PP.

Los mismos argumentos ha esgrimido Bel Oliver, del PSIB, que ha calificado de "oportunista" la propuesta del PP que "siempre grita cuando tiene problemas en su casa", en referencia a sus casos de corrupción. "El caso de los contratos de Més está donde debe, en los juzgados, y se han depurado resosabilidades políticas, además de dar todas las explicaciones, algo que nunca ha hecho el PP".

Frente a todos los partidos del Pacto utilizando los mismos argumentos para rechazar la propuesta del PP, el popular Antoni Gómez ha afirmado que "los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo que pasó" con los contratos a Garau. HA añadido que, si bien el PP cree en la presunción de inocencia, los populares no han recibido toda la información que solicitaron al Govern sobre este asunto y que "posiblemente" Més pagara parte de su campaña electoral con las contrataciones a dedo desde conselleries en manos del partido a su exjefe de campaña.