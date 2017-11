Un testigo del caso Cursach denuncia que atacan al juez en su nombre

"Como testigo protegido que soy, he de admitir que también sufrí presiones del juez y del fiscal para que me inventara acusaciones". Este comentario apareció publicado el pasado martes en un diario digital y venía firmado por Bruno da Silva, uno de los testigos protegidos del caso Cursach, pero no lo había escrito él, sino otra persona en su nombre. El empresario es uno de los principales testigos de este caso y se convirtió en uno de los principales colaboradores de los funcionarios que investigan el caso Cursach, aportando datos de delitos muy graves que habría cometido supuestamente el empresario.

Da Silva descubrió esta suplantación de su identidad poco después de publicarse este comentario, que se refería a una noticia sobre unas declaraciones del abogado Vicente Campaner, que ha conseguido que se anulara la orden de traslado del empresario a la cárcel de Alicante. El testigo tuvo dos iniciativas. La primera fue escribir en el propio diario digital dejando muy claro que alguna persona desconocida le había suplantado su identidad para atacar al juez y al fiscal, y por otra, presentó una denuncia en el juzgado de guardia, para que se investigue esta suplantación de personalidad.

La denuncia fue remitida ayer al juzgado de instrucción número 12, para que se investiguen los hechos y se pueda identificar la dirección electrónica desde la que se realizó dicho comentario informático. La publicación en la red en nombre de otra persona, a la que identifica con nombres y apellidos, como sería este caso, está considerado un delito grave, con severas sanciones.

En la noticia aparecieron publicados varios comentarios y en uno de ellos se señalaba que "lo que dice el testigo protegido Bruno es muy grave". Da Silva sospecha, y así lo apunta en la denuncia, que la persona que atacó al juez en su nombre y que después señaló que sus palabras eran muy graves, bajo el apodo de Deodato, se trataría de la misma persona. En cualquier caso, la denuncia será remitida a la Policía para que localice al autor de estos comentarios, para determinar si es la misma persona.