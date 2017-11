Biel Barceló: "Estoy muy tranquilo, nunca he metido la mano en el cajón"

El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha asegurado este jueves que está "muy tranquilo" si se habla de Fiscalía.

Así ha respondido al diputado del PP Miquel Jerez, quien ha apuntado que durante la comparecencia de Barceló podría haber hablado de Fiscalía y de "asuntos que están bajo sospecha", refiriéndose a los contatos que las conselleries de Més adjudicaron a dedo al jefe de campaña del partido, Jaume Garau.

El conseller ha criticado al diputado 'popular' por no haber preguntado por la inversión en innovación e investigación o por la diversificación económica.

"Siento si le ha molestado lo que le he dicho. Si hablamos de Fiscalía yo estoy muy tranquilo porque yo nunca he metido la mano en el cajón, no he cobrado sobresueldos ni comisiones y no tengo ninguna sentencia por prevaricación o tráfico de influencias, cosa que en su partido hay mucha gente que no lo puede decir", ha manifestado Barceló.

Por otra parte, el diputado del PP Miquel Jerez ha reprochado al vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, que en 2018 la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) asuma las tareas de repartir los fondos recaudados con el impuesto de turismo sostenible.

En este sentido, Jerez ha asegurado que como ente público la ATB se escapa de cierta fiscalización, lo que, según ha asegurado, derivará en "menos transparencia y más opacidad". "No creemos que sea el mecanismo adecuado, convierte a la ATB en una repartidora", ha añadido.

El diputado ha criticado que sea la Agencia y no la Conselleria de Hacienda la que se encargue de su reparto. A ello, Barceló ha explicado que la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) se encarga de la recaudación pero "no está preparada para gestionar el resto de cuestiones".

"¿Le preocupa si habrá control? No se preocupe, Intervención General de la Comunidad Autónoma hará su trabajo", ha manifestado el vicepresidente del Govern.

Por otra parte, Barceló ha criticado al PP por no preguntar por las inversiones en innovación e investigación y por la diversificación económica. "Tienes razón, no le he preguntado por todo, tampoco por Fiscalía ni por asuntos que están bajo sospecha y lo podría haber hecho", ha respondido Jerez, en relación a los contratos de MÉS.



Traspaso de competencias turísticas



En cuanto al traspaso de competencias en Promoción Turística, Jerez ha asegurado que con el modelo propuesto por el Govern para "los consells insulars recibirán menos dinero". El diputado autonómico ha incidido en que "no han cerrado en el decreto una buena transferencia y no solo no lo han cerrado bien, sino que el resultado es peor que durante la pasada legislatura".

"Los números cantan, a Ibiza le corresponden 2.400.000 y nos los verán hasta 2020. Menorca recibirá un 25 por ciento menos de la propuesta que hicimos en 2015 y en el caso de Mallorca estamos en lo mismo", ha manifestado. En turno de réplica, el conseller de Innovación, Investigación y Turismo ha recordado que hay acuerdo en el reparto de las competencias con las instituciones insulares.