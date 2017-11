El PSOE aparca la sanción a Antich por salir del pleno que aprobó el artículo 155

El PSOE ha decidido aparcar las sanciones a los dos senadores socialistas que se ausentaron de manera deliberada del Pleno de la Cámara Alta para no tener que votar las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución.

La ausencia de José Montilla, expresidente de la Generalitat y único senador del PSC, y de Francesc Antich, expresidente de Baleares, rompió la unidad en las filas socialistas en el Pleno extraordinario que autorizó al Gobierno intervenir la autonomía de Cataluña, sin embargo el grupo socialista en el Senado no ha abordado la aplicación de sanciones y a los senadores tampoco se les ha comunicado nada a este respecto.

Preguntados en los pasillos de la Cámara Alta, ambos expresidentes han confirmado que la dirección socialista en el Senado no se ha puesto en contacto con ellos para transmitirles posibles sanciones. De hecho, José Montilla explica que ahora mismo es una de sus últimas preocupaciones y, entiende que existe un reglamento interno pero apunta a que no siempre se cumple.



Lastra: "El reglamento es garantista"

Este martes el Senado volvió a su actividad parlamentaria tras la autorización del 155 y como antes de cada Pleno se celebró una reunión del Grupo Socialista en el que no se abordó la ausencia de Montilla y Antich, ni tampoco el asunto fue señalado durante el encuentro por ningún otro parlamentario. Incidiendo en la línea que se ha mantenido en el PSOE de tener una actitud comprensiva con ambos expresidentes.

También este martes en declaraciones en el Senado, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, reiteró que el reglamento del PSOE es garantista. "Nosotros aplicamos nuestro reglamento interno que es garantista y en este caso también lo será, pero me remito al Grupo Socialista en el Senado", señaló la dirigente socialista a las preguntas de los periodistas.

Fuentes del Grupo Socialista en el Senado apuntan que la dirección no está centrada ahora mismo en la aplicación de sanciones contra los expresidentes, quienes salieron del hemiciclo minutos antes de que comenzara la votación.

Montilla la siguió por una pantalla de televisión en el Salón de Pasos Perdidos y posteriormente ofreció una rueda de prensa donde justificó su negativa a votar el 155 en que, en su calidad de exjefe del Govern catalán, debía actuar representando a aquellos catalanes que no están de acuerdo con la "idoneidad" de estas medidas.

Unas razones similares esgrimió Antich. Explicó que en su condición de expresidente autonómico no podía apoyar la intervención de una comunidad. "He preferido no votar. Reconozco que mi partido ha hecho más esfuerzo que nadie para que hubiera diálogo, que ha puesto más medios para intermediar, para que esto se arreglara con una solución sin confrontación", afirmó.