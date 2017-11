Educación incrementa su presupuesto y el PP critica que incumple sus acuerdos

El conseller de Eduació, Martí March, ha defendido este mediodía en el Parlament y ante los diputados que forman el hemiciclo Balear, los presupuestos de su conselleria. La mayoría de partidos han coincidido en que la partida dedicada a educación es insuficiente, la divergencia ha estado en acusar al Gobierno central de culpable por la falta de financiamiento o al Govern Balear por falta de compromiso.

La dipuata del PP, Núria Riera, ha criticado que educación "no es una conselleria priorizada por este Govern" y ha acusado al conseller de incumplir los acuerdos del pacte. Ha valorado que el incremento de inversión en educación es baja en relación al incremento de ingresos que tiene el actual Govern para los presupuestos que presentan.

Desde Podem, el diputado, Salvador Aguilera, ha manifestado que "volver a la situación previa al 2012 en educación es una utopía". La formación morada apoyará estos presupuestos, pero ha pedido al conseller "hacer un esfuerzo más importante" y una mejor planificación en las ratios, el aumento de alumnos escolarizados y la reducción de "barracones".

La dipuatada de Més per Mallorca, Bel Buquets, ha manifestado que "evidentemente que es un presupuesto insuficiente, todos queremos un mejor presupuesto" y ha acusado al Gobierno español de no priorizar la educación. Busquets ha defendido los presupuestos presentados y también la educación concertada, "tienen los mismos derechos", ha manifestado. La diputada de El Pi, Maria Àntonia Sureda, ha expresado que "hablamos de muchos compromisos, pero sin un mejor financiamiento no son posibles " y ha criticado que no exista el apoyo por parte del Gobierno central.

Més per Menorca no ha participado de la comisión, en solidaridad por la jornada de huelga que tiene lugar hoy en Cataluña. Ha denunciado que "existen presos políticos en España" y ha acusado al PSOE de ser "cómplice" de lo que sucede en Cataluña tras la aplicación del 155.

Un incremento del 5,9 por ciento

El conseller de Educació, ha defendido los presupuestos de su conselleria como la continuidad de los dos anteriores que han presentado y como el cumplimiento de los acuerdos de legislatura. Ha remarcado que "ayudan a consolidar el estado del bienestar en esta tierra", en cifras, según ha destacado, el presupuesto en educación se ha incrementado un 5,9 por ciento en relación al anterior, sumando un total de 953 millones de euros.

La escuela concertada "no son ni enemigos, ni adversarios", ha dicho el conseller. También ha explicado que se ha incrementado la partida destinada a estos centros y en concreto se han mejorado los salarios de los docentes de la concertada.

Durante su comparecencia, March ha manifestado que "son unos presupuestos que miran al futuro", ha defendido que se han retornado derechos en la educación y se ha incrementado el número de docentes. También ha insistido en un pacto educativo en la comunidad.