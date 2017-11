Balears defenderá la subida de la ecotasa en la feria de Londres que arranca hoy

Balears promocionará entre hoy y el miércoles sus encantos invernales en una nueva edición de la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes del mundo en la que se darán cita más de cincuenta mil profesionales del sector. Pero las islas no han venido a Londres solo para seducir. El Govern, con Francina Armengol y Biel Barceló a la cabeza, tiene la misión -difícil- de sosegar a touroperadores y empresarios, irritados por la anunciada subida de una ecotasa cuyo importe se duplicará la a partir de la próxima temporada alta.

El vicepresidente y conseller de Turismo llevará bajo el brazo la relación de 72 proyectos que se financiarán con los 64 millones de euros del impuesto sostenible presupuestados para este 2017. Desde el más modesto (16.800 euros para rehabilitar las casas de Can Morell en la finca de Son Real) hasta el más cuantioso (8,8 millones para la conducción hidráulica entre Petra y Maria de la Salut), la gran mayoría de iniciativas van encaminadas a proteger el patrimonio natural y cultural de las islas.

Barceló también sabe que tendrá que explicar a la opinión pública británica por qué el próximo verano tendrán que pagar dos euros en lugar de uno por cada noche que pernocten en las islas. Y tendrá una buena oportunidad mañana, cuando responderá a las preguntas de periodistas especializados del Reino Unido. Para allanar el terreno, la conselleria de Turismo estrenó el sábado Illessostenibles.travel, una web en la que se informa, también en inglés y en alemán, sobre el destino de cada uno de los controvertidos euros del impuesto ecológico.

Londres es el punto de partida de una nueva temporada alta en la que Balears aspira a mantener su hegemonía como referente turístico del Mediterráneo pese al empuje de países como Egipto, Túnez y Turquía, tres destinos más emergentes que nunca gracias a que llevan tiempo sin sufrir atentados terroristas y crisis internas.

Y con la duda de cómo reaccionará el mercado británico -el segundo en importancia en las islas- al incremento de precios hoteleros iniciado la pasada temporada alta y que tendrá continuidad la próxima. Los turistas procedentes de Reino Unido son más sensibles que los alemanes a la subida de tarifas, aunque en el sector auguran una cifra de visitantes similar a la de este 2017.

Balears cuenta con un 'stand' independiente de 300 metros cuadrados que proyecta imágenes de Mallorca en bucle en la que se ve mar, pero no playas. Todo en sintonía con la campaña 'Better in winter' -Mejor en invierno- que promociona la cultura, gastronomía y naturaleza de la isla en temporada baja.

Sin embargo, la anhelada desestacionalización se ha topado contra un muro. El que han levantado las compañías aéreas, reacias a aumentar el flujo de vuelos a las islas en los meses de otoño e invierno. Fuentes del sector lamentan que algunos hoteles hayan tenido que cerrar por este motivo pese a que preveían ocupaciones que alcanzaban el 80 por ciento. El problema es de mayor calado en Menorca por la quiebra de Monarch.

Además de Armengol y Barceló, acudirán a la cita de Londres representantes de los consells y ayuntamientos. No estará Pere Muñoz, que dimitió como director de la Agència Balear de Turisme (ATB) al ser investigado por la Fiscalía en el caso de la adjudicación de contratos al exjefe de campaña de Més, Jaume Garau. Tampoco estará su sustituto, aunque previsiblemente su nombre se conocerá en los próximos días.

El 'stand' de Balears ha costado 385.000 euros, cifra levemente inferio a la del año pasado. La ATB ha optado por mantener el mismo diseño que presentó en las últimas ediciones de las ferias turísticas de Madrid y Berlín.

Una edición más, y van 22, DIARIO de MALLORCA presentará su edición en inglés de la revista 'Mallorca Guía Turística'.