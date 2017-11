"He visto que yo también podía atraer a una mujer"

La Associació Paràlisis Cerebral en Balears (ASPACE) celebró ayer una sesión informativa en el CaixaForum en torno a la figura del asistente sexual para las personas con diversidad funcional que tiene como principal objetivo promover un desarrollo afectivo-sexual normal de estos colectivos que, no hay que olvidarlo, también sienten deseo

"Entre nosotros surgió una magia especial, a veces conectas con la mirada", explicó Amanda Garsaball, acompañante íntima y erótica de Tandem Team Barcelona, una organización que, entre otras actividades, promueve el desarrollo afectivo-sexual de las personas con diversidad funcional a través de asistentes sexuales voluntarias/os.

En esta íntima exposición, que también contó con la presencia de Antonio Castillejo, usuario de estos servicios, todas las personas que asistieron a la conferencia de ayer tarde en el CaixaForum pudieron comprobar de primera mano la complicidad entre ambas personas, los indisimulados gestos de cariño que se prodigaron, la sinceridad de sus exposiciones.

"Desde luego, hay que poner límites a la relación. Y, desde luego, pido una contraprestación por mis servicios, pero siempre en función del poder adquisitivo del usuario", matizaba Amanda antes de ceder la palabra a Antonio con un liberador "te toca" que provocó las risas del auditorio. "Dame un abrazo", le pidió Antonio antes de comenzar.

"Ahora tengo 43 años y una enfermedad neurodegenerativa a nivel muscular me postró en una silla de ruedas desde los diez años aunque a nivel genital no tengo ninguna afectación. Hace unos tres años y medio contacté con Tandem Team, organización de la que soy socio", comenzó su relato Antonio.

"En aquella época (antes de conocer Tandem Team) sentía un gran vacío a nivel afectivo. Soy una persona bastante apocada y con una timidez extrema y la enfermedad que padezco había ido avanzando con los años, consiguiendo que me fuera deprimiendo, que dejara de interesarme por los estudios y que fuera perdiendo a mis amistades. Me fui encerrando en mi propio mundo", admitía Antonio.

Sin embargo, el irrefrenable deseo de estar con una mujer estaba allí, latente, lo que le llevó a recurrir a la prostitución desde que cumplió los 18 años. Experiencia que ahora compara con los servicios de asistencia que encontró en Barcelona.

"Se trataba de un simple desahogo a nivel fisiológico, pero algo fallaba a nivel emocional. Estabas con una persona, pero era algo frío", evaluaba una experiencia que mantuvo hasta los 40 años.

En Tandem Team realizó hasta cuatro entrevistas personales "para ver si había química" hasta conocer a Amanda, una relación que vista ahora en retrospectiva le permitía concluir que "me ha permitido un contacto íntimo a nivel total, he visto que yo también podía atraer a una mujer y eso me ha permitido ganar autoestima y seguridad".

"A veces no encajas"



Amanda retomó la palabra para recalcar que no siempre todo resulta tan fantástico y maravilloso como con Antonio, "no siempre es tan recíproco, a veces no encajas". Con los discapacitados intelectuales la comunicación no es la misma, explicó, "hay que ir poco a poco y con los discapacitados intelectuales de grado más alto has de averiguar qué es lo que desea, no puedes entrar en un juego de flirteo", diferenció.

Como se explica al comienzo de este reportaje, en estos servicios de acompañamiento hay que poner límites y Antonio lo corroboró señalando que tiene claro que Amanda no es su novia, que es una persona con su propia vida privada pese a que mantuvo, categórico, que no se había planteado recurrir a otras acompañantes.

Y Amanda le dio la réplica preguntándose "¿por qué no me puedo yo también enamorar? Contra eso no puedes hacer nada porque es cuestión del corazón. Estamos hablando de emociones, de sentimientos, de vínculos reales".