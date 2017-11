El nuevo Plan Territorial busca parar la expansión urbanística de Mallorca y en especial la de Palma

El Consell de Mallorca ha iniciado la revisión del Plan Territorial de Mallorca (PTM) con el claro objetivo de poner freno al crecimiento urbanístico en la isla y tomar medidas para descongestionar Palma de la saturación poblacional. Se revisarán todos los suelos existentes y la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, admitió que una de las posibilidades es la limitación del crecimiento en aquellos municipios más saturados, ya que en los últimos 12 años se ha producido un incremento poblacional de 100.000 personas y las previsiones de la Directrices de Ordenación del Territorio DOT del año 2002 tenían una previsión de que el crecimiento sería de unas 180.000 personas.

"Estas cifras nos permiten deducir que suelo urbano existe, otra cosa es que no esté donde las promotoras lo querrían tener", aseveró la consellera insular de territorio, Mercedes Garrido, que ayer presentó el avance de la revisión del instrumento urbanístico de toda Mallorca.

El Consell de Mallorca prevé aprobar el nuevo PTM a mediados del año 2018. Después, todos y cada uno de los 53 municipios de la isla tendrán que adaptar su planeamiento urbanístico a él.

Objetivos generales: Fomentar el equilibrio territorial y racionalizar el suelo rústico

La finalidad del nuevo instrumento urbanístico es adaptar el modelo territorial de la isla a las necesidades actuales. Los objetivos principales de la revisión son racionalizar el crecimiento urbanístico (residencial, turístico o mixto), ajustar la ordenación y el uso del suelo rústico, fomentar el equilibrio territorial y adoptar políticas nuevas de gestión del paisaje. Además de todo ello, se adecuará el plan a las normativas que se ha aprobado en los últimos años y se mejorará su ejecución. es el caso de la Ley del Suelo o la Ley Agraria que en estos momentos está en exposición pública.

Palma: Redistribuir la saturación de la capital hacia otros municipios

Otro de los objetivos del nuevo PTM será el de tomar medidas contra la saturación que sufre Palma, ya que la ciudad alberga el 50% de la población de la isla y concentra la mayor parte de las espectativas de crecimiento de toda Mallorca.

En este sentido, Garrido habló de que la capital está afectada por una "macrocefalia al concentrarse la mitad de la población de la isla y está el puesto de trabajo de cientos de miles de personas que viven fuera de la ciudad y cada día entran en la ciudad". La consellera insular recordó que esta situación provoca que en la capital balear se concentre el mayor número de infraestructuras de actividad económica y de ocio y ello conlleva "graves problemas de saturación y un desequilibrio territorial en detrimento de otros municipios de la isla".

Las intenciones del Consell es que mediante medidas urbanísticas se redistribuya la actividad económica y de ocio hacia otras localidades de la isla. Es el caso de Inca, Calvià o Manacor para cumplan su función de capital de comarca. De esta forma, se conseguiría descongestionar Palma, tanto de visitantes como de presión urbanística.

Uno de los problemas que tiene el Consell es que, como el ayuntamiento de Palma nunca se llegó a adaptar al anterior Plan Territorial se hace difícil conocer cuanto suelo urbano o urbanizable tiene vacante. Una de las posibilidades

Suelo rústico: Coto al alquiler turístico, a las grandes mansiones y las piscinas

El suelo rústico también precisa de intervención. El Consell ha detectado que en el campo se están incrementando a marchas forzadas actividades residenciales y turísticas que no corresponden con el uso propio del campo que es el agrario. La principal el alquiler turístico, pero también el residencial y el de ocio.

En este sentido, la consellera Garrido en la presentación de ayer no habló de limitar el alquiler vacacional en rústico, pero si que no descartó la reducción importante de la edificabilidad en el campo. Una medida que limitaría de forma muy importante la posibilidad de destinar las viviendas en suelo rústico a la actividad turística. La parcela mínima de 14.000 metros cuadrados no se tocará, según Garrido. No obstante, dejó la puerta abierta a reducir la edificabilidad y la ocupación. En la actualidad, en cada parcela se puede edificar un 3% de la extensión y una ocupación de otro 3%. Reduciendo estos parámetros se evitaría la construcción de grandes cases y de piscinas, infraestructuras esenciales para desarrollar el alquiler turístico.

"Tenemos claro que debemos poner freno a las grandes mansiones que al final no tienen un uso residencial, tienen un uso turístico, y también debemos revisar todos los usos que permitimos en suelo rústico", aseveró Garrido.

Infraestructuras: Parques fotovoltaicos y granjas terapéuticas en suelo rústicos

El Plan Territorial permitirá los parques fotovoltaicos en suelo rústico como medida de lucha contra el cambio climático. También dejará abierta la posibilidad de creación de infraestructuras sociosanitarias, como es el caso de las granjas terapéuticas. De esta forma, se pretende limitar el tipo de infraestructuras que mediante instrumentos urbanísticos, como es el caso del interés general, se han pretendido instalar en el campo, como son los parques temáticos o los acuáticos.

Por otra parte, e incorporará el ámbito Serra de Tramuntana y se revisará el patrimonio urbanístico y arquitectónico, de las rutas culturales con la incorporación de nuevas rutas que potencien el Pla de Llevant.

Participación: Talleres para recoger propuestas de los técnicos municipales

El proceso participativo consistirá en la celebración de talleres con el objetivo de recoger la percepción de los ciudadanos, entidades y técnicos municipales. En Inca, Manacor y Palma se llevarán a cabo talleres territoriales sobre el futuro de la ordenación territorial. También habrá talleres de gestión del paisaje, de suelo rústico y de crecimiento y capacidad de carga del territorio.