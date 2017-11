Los históricos Celestí Alomar y Bernat Ramis se dan de baja del PSOE por el apoyo "a la deriva autoritaria y los encarcelamientos" de Cataluña

Dos históricos dirigentes del PSOE en Mallorca, el exconseller de Turismo Celestí Alomar y el exdirector general de Función Pública, Bernat Ramis, se han dado de baja como militantes del partido socialista por el apoyo de Pedro Sánchez al 155 y a la "deriva autoritaria que está desplegando el Gobierno de Mariano Rajoy".

Alomar ha afirmado que "si yo fuera solo militante del PSIB, en vez del PSOE, no me daría de baja y la presidenta Armengol y todo el Govern tiene mi total apoyo, pero yo no puedo aceptar que el PSOE calle y apoye esta deriva autoritaria".

Alomar fue uno de los fundadores del Partido Socialista de las Islas (PSI) en la clandestinidad. "Yo sé que es tener que ir a la Guardia Civil por ser militante de un partido de izquierdas y el límite ha sido cuando se ha encarcelado a todo un Govern. No puedo aceptar que el PSOE apoye eso".

Tanto Alomar como Ramis llevaban varias décadas militando en el PSOE y se les consideran persones muy afines a Francesc Antich. El primero fue conseller de Turismo con el primer Govern Antich y el impulsor de la primera ecotasa.

Estas bajas en las filas socialistas hay que añadir la de Jordi Amengual, concejal del PSOE en Alaró.