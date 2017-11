En directo: Manifestación en Palma contra la prisión del Govern de Puigdemont

La Coordinadora d'Entitats per la Democràcia ha convocado para esta tarde, a las 19.00 horas, una concentración en la Plaza de Cort a favor de la libertad de "los presos políticos", después de que la jueza Carmen Lamela decidiera ayer la prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete ex consellers, por delito de rebelión.