El nuevo Plan Territorial quiere poner freno a la "saturación" de población en Palma

El Consell de Mallorca ha iniciado la revisión del Plan Territorial con el claro objetivo de poner freno al crecimiento urbanístico en la isla y tomar medidas para descongestionar Palma de la saturación poblacional. Se revisarán todos los suelos existentes y la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, admitió que una de las posibilidades es la limitación del crecimiento en aquellos municipios más saturados, ya que en los últimos 12 años se ha producido un incremento poblacional de 100.000 personas y las previsiones de la Directrices de Ordenación del Territorio DOT del año 2002 tenían una previsión de que el crecimiento sería de unas 180.000 personas.

"Estas cifras nos permiten deducir que suelo urbano existe, otra cosa es que no esté donde las promotoras lo querrían tener", aseveró Garrido.

Otro de los objetivos del nuevo PTM será el de tomar medidas contra la saturación que sufre Palma. En este sentido, Garrido habló de que la capital está afectada por una "macrocefália al concentrarse la mitad de la población de la isla y está el puesto de trabajo de cientos de milles de personas que viven fuera de la ciudad". La consellera insular ha recordado que esta situación provoca que en la capital balear se concentre el mayor número de infraestructuras de actividad económica y de ocio y ello conlleva "graves problemas de saturación y un desequilibrio territorial en detrimento de otros municipios de la isla"

Garrido no quiso adelantar qué medidas se tomarán para descongestionar Palma. No obstante, si que se refirió a un reparto de infraestructuras y actividades económicas con otros municipios potentes, es el caso de Manacor, Calvià o Inca.

El suelo rústico también precisa de intervención. El Consell ha detectado que en el campo se están incrementando a marchas forzadas actividades residenciales y turísticas que no corresponden con el uso propio del campo. La principal el alquiler turístico. En este sentido, no habló de limitar el alquiler vacacional en rústico, pero si que no descartó la reducción importante de la edificabilidad en el Campo. "Tenemos claro que debemos poner freno a las grandes mansiones que al final no tienen un uso residencial, tienen un uso turístico", aseveró Garrrido.

El Plan Territorial permitirá los parques fotovoltáicos y dejará abierta la posibilidad de creación de infraestructuras sociosanitarias, como es el caso de las granjas terapéuticas.