La izquierda rechaza en el Parlament que la escuela pública adoctrine

Los grupos parlamentario PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos han presentado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Parlament que exprese su rechazo a "los ataques y acusaciones" de adoctrinamiento político en las escuelas de Baleares, ante "la campaña de desprestigio que están recibiendo los docentes por parte de algunos partidos estatales de la derecha", explicó la coportavoz de Més, Bel Busquets.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Educación, insta a la Cámara balear a reconocer y valorar el "imprescindible" trabajo que realizan los docentes y la comunidad educativa en los centros educativos de las islas.

"No es justo cuestionar a toda la escuela pública, para ganar cuatro votos", ha afirmado el portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, en rueda de prensa, quien ha acusado de "mala fe" a aquellos que hacen un "uso partidista" para "desprestigiar" a la escuela pública.

"Lo que necesita nuestro modelo educativo es tranquilidad y confianza y no injerencia política", ha defendido Martí al respecto.

Así, Busquets ha añadido que la PNL sirve también "para manifestar nuestro apoyo y confianza con la comunidad docente y educativa" y ha defendido los "valores" que transmiten los docentes a sus alumnos, basados en la "dignidad, implicación, complicidad, capacidad de diálogo, vocación".

"Para nosotros hablar de democracia, de resolución de conflictos, de cultura de paz, de libertad de expresión y de derechos civiles es una educación en valores", ha constatado la coportavoz de Més per Mallorca.

Por su parte, el diputado de Podemos Carlos Saura ha expresado su apoyo, "sin ninguna condición", a la comunidad educativa y ha calificado de "irresponsable" que se "fomente el odio" y se "agiten sentimientos oscuros" por parte de "algunos grupos parlamentarios a nivel estatal".

En este punto, ha dicho que no son las escuelas públicas y algunas concertadas las que hacen adoctrinamiento, sino que son "los colegios del Opus Dei y determinadas escuelas religiosas las que hacen un adoctrinamiento", ha asegurado.

Por último, el diputado socialista, Enric Casanova, ha añadido que "no se puede hacer un ataque generalizado del trabajo que se hace en las escuelas y esparcir este tipo de dudas", porque de esta forma "se cierra este carácter inclusivo y de cohesión que hacen las escuelas".

"Esta iniciativa es para demostrar nuestro reconocimiento y confianza absoluta a los docentes", ha insistido, al tiempo que ha defendido que en los centros escolares se "educa en valores como la pluralidad, para mostrar a los alumnos que hay una diversidad en el mundo", ha apostillado.