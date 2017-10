El Pacto y El Pi aprueban instar al diálogo con el desmarque de Més per Menorca

El pleno del Parlament aprobó ayer instar al diálogo par solventar el "conflicto territorial" en Cataluña, después de que PSIB, Podemos y Més transaccionaran sus distintas propuestas eliminando las referencias al artículo 155 de la Constitución, con el fin de facilitar el acuerdo con los socialistas. Si bien todos coincidieron con la apuesta por el diálogo, el respaldo del PSOE nacional a la aplicación del 155 colocaba en una situación incómoda a los socialistas de Balears, que no ocultan su disconformidad con las decisiones de Pedro Sánchez en este asunto. Ayer, la postura del PSOE nacional provocó en el Parlament balear el desmarque a la propuesta del Pacto de Més per Menorca, que por la mañana ya anunció que no votaría junto a un partido que en Madrid había apoyado las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a Cataluña. Tras esta declaración, los partidos del Pacto buscaron el respaldo de El Pi, que votó a favor de la iniciativa. A su vez, PSIB, Podemos y Més apoyaron la propuesta de El Pi por la que se instaba al Govern a "luchar" contra la "involución y recentralización" del modelo de Estado.

La propuesta del Pacto aprobada por el pleno afirma que "el Parlament constata que el conflicto territorial que se expresa en Cataluña es político y sólo encontrará una solución desde el diálogo", además de instar "a las dos partes a iniciar un diálogo responsable para hacer posible una solución al conflicto". El texto obtuvo el voto a favor de PSIB, Podemos, Més per Mallorca y las exdiputadas de Podemos Xelo Huertas y Montserrat Seijas, mientras que los tres diputados de Més per Menorca y la de Gent Per Formentera, Silvia Tur, se abstuvieron. PP y Ciudadanos votaron en contra.

La iniciativa formaba parte de las propuestas de resolución derivadas del debate sobre política general del Govern celebrado la pasada semana. El texto inicial del PSIB, sobre el que se basó la propuesta transaccionada, instaba al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña a "iniciar un diálogo sincero" que hiciera posible "una propuesta para que Cataluña siga formando parte de España", a la vez que pedía a los partidos que iniciaran una reforma de la Constitución "de carácter federal, con reconocimiento de la plurinacionalidad".

Podemos, en su propuesta inicial, emplazaba a reconocer "la plurinacionalidad del Estado" y rechazaba la aplicación del artículo 155, mientras que la de Més per Mallorca instaba al Gobierno central a "no suspender unilateralmente ni la autonomía ni las funciones de ninguna Comunidad Autónoma ni de sus poderes ejecutivo ni legislativo".

En el debate, Nel Martí, de Més per Menorca, había celebrado "la creación de la República Catalana" como un nuevo país "dentro de Europa", a la vez que advertía de que su partido no votaría ninguna propuesta con ningún partido que hubiera apoyado "la aplicación antidemocrática e ilegal del artículo 155", es decir, junto al PSIB.

David Abril, de Més per Mallorca, rechazó la "ilegitimidad y anomalía que supone el que un partido con sólo 8% de los votos en Cataluña ocupe la sede del Ejecutivo" catalán y "haya suspendido la autonomía". Carlos Saura, de Podemos, afirmó que la aplicación del artículo 155 no "hará desaparecer al 80% de catalanes que quiere votar" en un referéndum.

Frente a ellos, la portavoz popular, Marga Prohens, consideró que las propuestas del Pacto sobre Cataluña "no son de recibo" ya que no es posible "situarse fuera de la legalidad" como hizo la Generalitat. "Diálogo para unir sí, para desunir no, como ha dicho Pedro Sánchez aunque no sé si el PSIB sigue en el PSOE", ironizó Prohens.

Caso contratos



El PP tampoco tuvo éxito en su propuesta de rechazo al caso Contratos, las adjudicaciones a dedo desde conselleries de Més a su exjefe de campaña, Jaume Garau. En su iniciativa, los populares afirmaban que el Govern "ha incumplido el Código Ético y la Ley de contratos del Sector Público". La propuesta fue rechazada con los votos de los partidos del Pacto.

En total, el pleno del Parlament aprobó 132 de las 188 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas las del Pacto referidas a la financiación y a la memoria democrática, entre otras. De las 48 presentadas por el PP, fueron aprobadas 16. En lo que se refiere a los partidos del Pacto, se aprobaron todas las del PSIB y Més, pero Podemos no logró el respaldo de sus socios de legislatura a 5 de sus 26 propuestas, entre ellas las que instaban al Govern a no promover el turismo sanitario y le emplazaban a desprivatizar los servicios sanitarios.