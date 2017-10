El año pasado se hicieron una media de seis abortos cada día en Mallorca

El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se estabiliza en Mallorca en torno a las 2.400 anuales, según los datos recopilados por la dirección general de Salud Pública que, en su último informe sobre este asunto, revela que el año pasado se realizaron en la isla 2.389 abortos, con un promedio de 6,5 gestaciones detenidas cada día.

La cifra total de abortos del año pasado es ligeramente superior a los 2.362 hechos en 2015 y en la misma onda que las interrupciones del embarazo registradas en los últimos ejercicios: 2.347 en 2014, 2.440 en 2013 y 2.430 en 2012.

El año pasado se realizaron un total de 3.022 interrupciones del embarazo en todo el archipiélago, 2.389 de ellas a mujeres con residencia en Mallorca, 112 a féminas que viven en Menorca y 485 a mujeres de las Pitiüses. Los 36 abortos restantes que completan la cifra inicial se practicaron a mujeres que no tienen la residencia en esta comunidad autónoma.

Emili Darder y Rafal Nou



En Mallorca, las zonas básicas de residencia donde se practicaron más abortos el año pasado fueron Emili Darder, con un total de 137 interrupciones del embarazo; Rafal Nou, con 112; Inca, con 98; s'Escorxador, con 96 y es Viver, con 93 gestaciones paradas.

Llama la atención entre los datos recopilados por la dirección general de Salud Pública el importante incremento interanual registrado entre las menores de 14 años que decidieron interrumpir su embarazo. Y es que si en 2015 fueron 8 en toda la comunidad autónoma, el año pasado lo hicieron 17, más del doble.

Y también obliga a replantearse las actuales políticas educativas en torno a esta problemática otro dato preocupante, a saber, que 271 adolescentes de entre 15 y 19 años se quedaran embarazadas sin desearlo y acudieran a los servicios médicos para solucionar el problema. Entre ambas franjas de edad, las menores de 14 años y las jóvenes de entre15 y19, sumaban casi el diez por ciento de la totalidad de los abortos practicados en las islas el año pasado.

También es un hecho sabido que cada vez las mujeres acceden más tarde a la maternidad, lo que en ocasiones provoca la necesidad de interrumpir el embarazo por riesgo para el feto o para la propia mujer en gestación. Por eso el año pasado debieron abortar un total de 30 mujeres mayores de 44 años, una cifra que casi dobla la del ejercicio anterior (17) e inédita desde el año 2005. Los treinta casos del año pasado superan con creces la cifra más alta de abortos registrada en esta franja de edad hasta el momento, los 18 casos de interrupciones del embarazo que se contabilizaron en el año 2013.

No obstante, el 44% del total de los abortos practicados el año pasado, 1.329 en números absolutos, se realizaron a mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años.

Ocho de cada 10, con estudios



Respecto al nivel de estudios de las mujeres que decidieron detener su gestación, tan solo 21 de ellas (0,7%) carecía de estudios mientras que otras 373 (12,3%) habían acudido a la escuela hasta sexto de Educación Primaria. El grupo más numeroso, 1.090 (36.1%) habían completado la ESO, 839 (27,8%) tenían el Bachillerato o Formación Profesional y 500 (16,5%) estudios superiores. En 199 de los casos registrados (6,6%) no consta su nivel educativo. Estos porcentajes permiten concluir que el 80% de las mujeres tenían los estudios mínimos obligatorios.

Lo que sí refiere el informe realizado por Salud Pública es que el 63% de las mujeres que decidieron pasar el año pasado por el quirófano para evitar una maternidad no deseada trabajaba, el 26% estaba en el paro o buscando su primer trabajo, el 7% estudiaba, un 1,4% realizaba trabajo doméstico no remunerado y en el 2,5% restante no constaba su situación laboral. Por último, tres de cada cuatro mujeres que abortaron vivían en pareja (50%) o con su familia (25,1%).