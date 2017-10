PP exige la comparecencia urgente de Antich y Cs le llama "cobarde"

El expresident y Senador autonómico, Francesc Antich, sabía que tomara la postura que tomara sobre el 155 de la Constitución iba a recibir. Y así ha sido. El PP calificó ayer de "muy grave" su decisión de ausentarse del pleno del viernes para no tener que votar y solicitó la comparecencia urgente del senador. Por su parte, Ciudadanos (Cs) acusó al expresident de "cobarde" por no atreverse ni a votar. Mientras, la izquierda defendió al senador autonómico. Més y Podemos apuntaron que tuvo una posición muy "coherente" al no participar en la "intervención de una comunidad".

Ahora han sido los partidos de la derecha, incluido El Pi de su amigo Jaume Font, quienes han arremetido contra su decisión. Sin embargo, si Antich hubiera seguido las directrices de su partido votando a favor de aplicar el artículo 155 sería la izquierda quien habría pedido su dimisión.

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, fue especialmente dura exigiendo su comparecencia inmediata en la Cámara balear para que explique su postura y diga si siguió directrices de Francina Armengol: "Antich no supo dónde tenía que estar. Ha decepcionado a todos, peor imposible. Prohens también criticó de forma especial su ausencia en la votación y que pusiera como "excusa que no quería intervenir una comunidad autónoma" por su condición de expresident del Govern.

De igual modo, la portavoz del PP lamentó la falta de "valentía de Antich que ni tan solo votó en contra". "Ver esas imágenes de cómo se va para no cumplir con su obligación nos hizo avergonzarnos a todos", aseguró Prohens. La dirigente popular indicó también que Antich debe explicar en el Parlament si su "no voto ha estado condicionado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que ella no perdiera el Pacto con Més y Podemos".

Si el PP arremetió con dureza, la crítica de Ciudadanos contra Francesc Antich fue feroz. El portavoz, Xavier Pericay, calificó de "cobarde" la actitud del senador socialista Francesc Antich por ausentarse el pasado viernes de la votación sobre la aplicación en Cataluña del artículo 155.

"La ausencia tanto de Antich como del también socialista José Montilla solo tiene un nombre: cobardía", según Pericay. Además, el portavoz de Ciudadanos criticó la "equidistancia del PSIB ante el problema de Cataluña y señaló que los socialistas de Balears "sólo han utilizado el mensaje de diálogo y no han planteado en ningún momento el principio de legalidad versus ilegalidad". Ciudadanos apoyará la petición del PP de comparecencia del senador autonómico en el Parlament para que explique su voto en el Senado el pasado viernes.

Jaume Font, portavoz de El Pi en el Parlament, no se anduvo tampoco con rodeos. Le recomendó a Francesc Antich que si no está "a gusto en su partido, lo que tiene que hacer es irse". Font dejó claro que no considera que su ausencia sea un tema "fundamental porque el Senado es algo más grande que el señor Antich".

Al mismo tiempo, Font recordó que la política es "diálogo y unos mecanismos legales, como es una votación, es una obligación para un político y va en su sueldo".

Font recordó que Antich se ha visto en esta tesitura por el hecho de que es del PSOE, un partido de ámbito estatal "que está sujeto a lo que ordene Madrid, no como El Pi que solo dependemos de Balears", concluyó Jaume Font.



La izquierda defiende a Antich

La izquierda, empezando por su propio partido, defendió la postura del senador Antich. Los portavoces socialistas Andreu Alcover y Bel Oliver explicaron que Antich consensuó su decisión del pasado viernes con el líder socialista Pedro Sánchez. De esta forma, intentaron poner freno a la avalancha de críticas contra el expresident.

De igual modo, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, destacó la "coherencia del senador socialista a la hora de salir del Senado y no votar ni a favor ni en contra de la aplicación del artículo 155". Jarabo se congratuló de que los partidos de los Acords pel Canvi han ido "unidos en esta situación apelando al diálogo en este conflicto que es exclusivamente político".

"Valoramos su coherencia y como expresidente entendíamos que no se podía tolerar la invasión a las competencias de un gobierno autonómico", apostilló.

Por su parte, Més per Mallorca resaltó ayer la ausencia "digna del senador Francesc Antich". La cooportavoz de Més, Bel Busquets añadió: "Con esta doble condición no podía apoyar un artículo, el 155, que es una involución y una centralización por parte del Gobierno del PP en contra de Cataluña". El también portavoz de Més David Abril indicó que Antich no podía votar a favor da la "suspensión unilateral de la autonomía y de la democracia de una comunidad autónoma, es lo más grave que ha ocurrido estos días".