La mitad del presupuesto del Govern irá a Educación y Salud y el 20% a pagar deuda

El incremento del 7,30% de los presupuestos del Govern para el próximo año, hasta alcanzar los 5.008,81 millones de euros, se refleja en todas las conselleries, entre las que Salud y Educación representan juntas la mitad del presupuesto autonómico. Las cuentas de ambos departamentos aumentarán en un 5,9% con respecto a las de este año, de tal modo que Salud contará con 1.584 millones de euros, 87,97 más que este año, y Educación dispondrá de 935,01 millones, 52,43 más.

La tercera partida más importante corresponde al pago de deuda que arrastra la Comunidad, a la que se destinarán 1.020,27 millones, es decir, 71,54 millones más que este año. Esta cantidad representa el 20,4% del presupuesto, una parte considerable para hacer frente a una deuda que se sitúa entre los 8.900 y los 9.000 millones de euros, según resaltó ayer la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, tras entregar al Parlament las cuentas que aprobó el pasado viernes el Govern.

"La deuda pesa mucho en esta Comunidad", dijo Cladera, quien precisó que la mejora económica de Balears y la "buena gestión" ha permitido en esta legislatura mejorar el déficit y el pago a los proveedores, pero en el caso de la deuda supone un "volumen tan elevado que es difícil reducirlo de golpe". La consellera insistió en la necesidad de "reformar el sistema de financiación autonómica" y "reestructurar" la deuda en el caso de aquellas comunidades que, como la balear, ha alcanzado un "volumen tan elevado a causa de la infrafinanciación". Como ejemplo, recordó que la "deuda asociada" a la infrafinanciación de Salud y Educación desde que se traspasaron las competencias se calcula en "unos 5.000 millones de euros".

Lo que sí disminuirá el próximo año con respecto a 2017 es el nuevo endeudamiento, que ascenderá a 947,89 millones de euros, lo que supone 123,13 millones menos. En este sentido, Cladera recordó que la regla de gasto impuesta por el ministerio de Hacienda no permite invertir la totalidad de la mejora de ingresos que tengan las arcas autonómicas gracias a la mejora económica, por lo que del total que el Govern prevé ingresar no podrá dedicar a gasto no financiero 206 millones de euros, sino que se destinarán a reducir la cifra de nuevo endeudamiento.

La buena marcha de la economía hace que la recaudación prevista para mayoría de los tributos en manos del Govern aumente, en especial en lo que se refiere al IVA y Transmisiones Patrimoniales. A su vez, los beneficios fiscales, con nuevas deducciones para Vivienda y Educación y la ampliación de otras ya existentes, supondrán en su conjunto 80,91 millones de euros, 14,18 millones más que este año (un 21,25% más).

En lo que se refiere a las conselleries, las que más subirán sus presupuestos en términos porcentuales son Cultura, que contará con 97,15 millones (un 17,3% más), Trabajo, con 129,32 millones (16,9% más) y Hacienda, con 88,95 millones (15,5% más). Las políticas sociales, repartidas entre varias conselleries, supondrán 2.665,4 millones, lo que representa el 69,3% del presupuesto no financiero. El presupuesto destinado a los Consells Insulars alcanzará los 361,51 millones, con un 10,5% de incremento.

Respecto a los 926,36 millones del presupuesto que es posible territorializar, 476,54 millones corresponderán a Mallorca (el 51,4%), 127,13 millones (13,7%) a Eivissa, 100,59 millones (10,9%) a Menorca; 15,10 millones (1,6%) a Formentera y 80,92 millones (8,7%) a Palma.

Varias empresas públicas verán también aumentado su presupuesto, en especial la Agencia de Turismo Balear (ATB), que dispondrá de 85,43 millones, lo que supone 65,89 millones más por ser la encargada de gestionar los fondos del impuesto de turismo sostenible. El director general de Presupuestos, Joan Carrió, explicó que el sector público instrumental, estará integrado por 37 entes, tras las bajas de la fundación Teatre Principal de Inca y la Fundació Santuari de Lluc. Además se creará Gestión Sanitaria y Asistencia de Balears (Gesaib).

Con su entrada en la Cámara balear, los presupuestos iniciarán su tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva, prevista entre los días 19 y 21 de diciembre, según explicó el presidente del Parlament, Baltasar Picornell. Cladera afirmó que los presupuestos responden a los objetivos de los acuerdos por el cambio suscritos por los partidos del Pacto en 2015, por lo que "consolidan las políticas sociales, apuestan por la promoción y diversificación económica, hay un impulso de la inversión pública y aumentan los recursos y autonomía de los consells insulars". El proyecto de presupuestos, según sostuvo, "contribuye al reparto de la riqueza" entre los ciudadanos, fruto del crecimiento de la economía balear.