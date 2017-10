Los presupuestos del Govern para 2018 ascenderán a 5.008 millones y serán los más altos de la historia balear

El presupuesto autonómico balear para el próximo año ascenderá a 5.008,81 millones de euros, según las cuentas aprobadas ayer por el Govern que el lunes entregará a la Cámara balear la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, para su tramitación parlamentaria. La cifra supone 340,57 millones de euros más que este año, con un incremento del 7,30 por ciento, y es el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma. "Quedan lejos los recortes del PP y la austeridad mal entendida", declaró Cladera tras resaltar que desde los presupuestos de 2016, los primeros elaborados por el actual Govern del Pacto, han aumentado en unos 768 millones de euros.

De acuerdo con los datos aportados ayer por Cladera, las inversiones del Govern en su conjunto crecerán el próximo año un 15 por ciento, hasta los 550 millones de euros. Aunque no detalló el presupuesto total que corresponderá a cada conselleria, a la espera de su presentación el lunes en el Parlament, Cladera sí precisó que el 70 por ciento del gasto no financiero (2.833,35 millones) se dirigirá a políticas sociales repartidas entre Salud (1.580 millones), Educación (935 millones), Servicios Sociales (184,85 millones), Ocupación (108, 85 millones) y Vivienda (24,33 millones), lo que en su conjunto supone un 6,3 por ciento más que en los presupuestos de este año.

En lo que se refiere a los ingresos, Cladera destacó que la buena marcha de la economía balear se refleja en la previsión por IVA, que ascenderá a 1.274,35 millones (un 21,34 por ciento más que este año) y por transmisiones patrimoniales, con las que se prevé recaudar 623,23 millones más (un 28 por ciento más). La mayoría de los principales tributos en manos del Govern aportarán a las arcas autonómicas más fondos que este año, con excepción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), que pasará de 124,86 a 106,79 millones, y el cánon de saneamiento, que pasará de 87,31 a 85,11 millones. El proyecto de Presupuestos prevé un crecimiento de la economía en las islas del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB), más de un punto por encima de la media española y un 1,7 más que la zona euro.

La mayor cantidad de los fondos con los que contará la Comunidad procederá de la financiación autonómica (2.558,23 millones, es decir, la mitad del presupuesto). A ellos se suman 947, 89 millones de euros que se ingresarán por la vía del endeudamiento, lo que supone 123,13 millones menos que este año. Los tributos cedidos aportarán 866,77 millones y los propios, 205,11 millones. el resto de los ingresos procederán de otras aportaciones ajenas (295,74 millones) y tasas y otros ingresos (135 millones).

Las cuentas autonómicas elaboradas por el Govern para 2018 cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobados por el Gobierno central, con un déficit máximo para el próximo año del 0,4 por ciento y una deuda pública máxima (deuda acumulada), del 29,1 por ciento. A ello se suma la regla de gasto impuesta por el ministerio de Hacienda que, según recordó Cladera, hace que "no se pueda trasladar a políticas públicas la totalidad de la mejora que se pueda producir en la recaudación de ingresos". Eso se traduce en unos 206 millones que el Govern ingresará el próximo año pero no podrá destinar a gasto no financiero, sino que se dedicarán a no recurrir al endeudamiento en esa cantidad.

Junto a ello, Cladera resaltó que en 2018 se abonará el 100 por cien de la carrera profesional a los trabajadores públicos y los sexenios a los profesores. Además, se mantendrán las retribuciones de trabajadores públicos, aunque los presupuestos autonómicos reservan un máximo del 1,5 por ciento de incremento salarial para los funcionarios que dependerá de que el Gobierno central logre aprobar los presupuestos generales del Estado, en los que se prevé esta subida. En total, el Govern ha calculado un incremento de un 6,1 por ciento de aumento en gastos de personal por estas medidas y por el crecimiento de plazas públicas.

El próximo año también crecerá el gasto corriente de las conselleries en un 8,7 por ciento y en un 15,2 por ciento el presupuesto de capital, en el que destaca un incremento previsto de las transferencias de capital (los fondos que se traspasan a empresas públicas para inversiones) del 20,6 por ciento.

"Es un buen presupuesto con cifras muy buenas para la ciudadanía", sostuvo la consellera de Hacienda quien insistió en "el esfuerzo del Govern para trasladar los logros de la economía balear a políticas públicas" que lleguen a todos los ciudadanos y "reforzar" las políticas sociales.