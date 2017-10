Armengol no reconoce la independencia de Cataluña: "Se han saltado la legalidad"

Francina Armengol expresó ayer su preocupación por la tormenta política originada en Cataluña. La presidenta del Govern balear rechazó tanto la declaración de independencia unilateral aprobada en el Parlament como la respuesta que encontró por parte del Estado: la activación del artículo 155 que suspende la autonomía catalana.

"Esta es la peor de las situaciones porque ha fracasado la política. La situación es dramática, dentro de la democracia se ha llevado el conflicto al extremo. El Parlament de Cataluña se ha saltado la legalidad porque se ha basado en los resultados de un referéndum que no reunía las mínimas garantías. Eso va a crear mucho sufrimiento en la gente de la calle y me duele que no se haya pensado en ellos", lamentó Armengol en declaraciones a este diario.

"El Parlament sabía que si se votaba la independencia, el Estado recurriría al artículo 155. Se tendría que haber convocado elecciones. A partir de aquí, se ha aprobado un artículo 155 absolutamente duro. Y en manos del Partido Popular tengo mis miedos por lo que ya pasó el 1 de octubre. De un momento a otro tendrá que haber diálogo, que ha sido el gran ausente. El PP tiene mucha responsabilidad porque ha sido incapaz de hacer propuestas que sedujeran a los catalanes. Solo el Partido socialista ha planteado diálogo", explicó.



Empatía con Antich



Armengol expresó su apoyo a Francesc Antich, que se ausentó del Senado para no tener que votar el artículo 155, vulnerando la disciplina de voto del PSOE. "Ha hecho lo que tenía que hacer actuando en conciencia. Le entiendo perfectamente porque él también ha sido presidente de una Comunidad. Además, tenemos unos lazos con Catalunya y se hace cuesta arriba votar a favor del 155", afirmó.

La presidenta de Balears es consciente de que la decisión de Antich puede acarrearle una sanción. "No sé qué pasará. Lo que decida el PSOE lo asumirá como en su momento lo asumieron Sofía Herranz y Pere Joan Pons", afirmó en referencia al castigo que sufrieron los dos diputados del PSIB en el Congreso cuando se negaron a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy.

El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, redobló sus críticas a la aplicación del artículo 155, y expresó su respeto por la decisión tomada por el Parlament de Catalunya. "Hemos de respetar las decisiones de los parlamentos. Reclamamos que no se ejecute el 155 y en su lugar que empiecen a dialogar", pidió el Barceló, que evitó reconocer explícitamente la República catalana: "Solo los Estados pueden reconocer a otros Estados", acabó señalando.



Més da la "bienvenida" a la DUI



Sí expresó su comprensión por los últimos acontecimientos: "Cataluya llevaba años reclamando otras salidas, pero el Estado les ha negado esa posibilidad una y otra vez. No han tenido más remedio que coger un camino sin salida. Más allá de esto,recuperemos el sentido común. Insisto en el error de aplicar el 155", indicó el vicepresidente, que apoyó la decisión del senador Antich de no votarlo.

Aunque el vicepresidente no reconoció, si lo hicieron los principales cargos de su partido a través de las redes sociales. El portavoz de la formación econacionalista en el Parlament, David Abril, dio la "bienvenida a la República Catalana" y también agradeció a Antich su ausencia en la votación del 155 con un "gracias, Xisco". La coordinadora del partido, Bel Busquets, deseó "suerte" a los partidarios de la independencia y celebró la noticia con un "Visca la República Catalana". Busquets estuvo entre los asistentes a la concentración de Cort, si bien, en su caso acudía a la convocada para mostrar su rechazo a la aplicación del 155. Desde las cuentas oficiales de Més per Mallorca y Més per Menorca también se manifestó apoyo al Parlament catalán aunque se reclamó "dialógo" insistiendo en el rechazo al 155.

Desde Podemos, su portavoz adjunto en el Parlament, Alberto Jarabo, lamentó que "culmine el sueño sádico del PP de aplicar el 155". "Se lo pusieron fácil", apuntó en su cuenta personal de Twitter.