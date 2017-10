Un presionado Antich todavía no ha decidido su voto de hoy sobre el 155

En el PSIB-PSOE rezan para que se alcance un acuerdo entre Madrid y Barcelona que evite tanto la declaración de la independencia como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entre otras cosas porque este acuerdo quitaría la presión que está sufriendo su senador autonómico, Francesc Antich, que se debate entre no romper la disciplina de partido del grupo socialista del Senado y las voces del PSIB y la izquierda balear que le piden que no apoye la intervención del Estado en Cataluña.

Fuentes socialistas apuntaban que Antich ayer todavía no sabía qué hacer al respecto. O bien no lo mantenía en el más absoluto secreto. Pese a que su partido en las islas, el PSIB, le permita ejercer su voto a conciencia, el expresident socialista está recibiendo muchos mensajes de la calle Ferraz. Quieren que hoy, si se llega a votar, no se aparte de la línea del partido que es el acuerdo con el PP de aplicar el 155.

Por este motivo, ayer el portavoz socialista y conseller de Trabajo, Iago Negueruela, cuando este periódico le preguntó por la postura de Antich hoy en el Senado indicó: "Creemos que todavía hay tiempo para que se llegue a un acuerdo y no se tenga que declarar el 155 ni se produzca la declaración de independencia. Es la única salida posible".

Margalida Prohens, portavoz del PP aseguraba que "puede pasar cualquier cosa, pero Puigdemont lo que tiene que hacer es ir al Senado y explicar su postura". "Es una vergüenza su chantaje afirmando que no hay garantías para unas elecciones. Debemos apostar por la prudencia", afirmó. Sobre Antich dijo que "deberá responder ante la ciudadanía de Balears".

El resto de partidos también apostaban por el diálogo. "Respetaremos lo que decida el Parlament. Lo que no entendemos es la insistencia de Sáez de Santamaría en el artículo 155, parece que tengan ganas de aplicarlo. Confiamos hasta el último momento en el diálogo", valoró el portavoz de Més, David Abril.

Alberto Jarabo, portavoz de Podemos en Balears, incidía en que "somos más optimistas porque parece existir una mediación para dialogar y tratar de llegar a algún acuerdo. Es complicado. No queremos ni declaración unilateral de independencia ni artículo 155. Parece difícil de evitar, pero pedimos a todos que se esfuercen", indicó el líder de Podemos.

"Aplicar el artíulo 155 presenta dudas jurídicas. El Gobierno podría suspenderlo temporalmente, igual que Puigdemont suspendió la independencia. Son tiempos muy cambiantes en los que es necesario el diálogo y la comprensión mutua", añadió Jarabo.

El portavoz de El Pi, Jaume Font, confiaba en el acuerdo: "Están hablando. Todavía hay un pequeño margen para que no haya ni declaración unilateral de independencia ni 155. Los puentes de diálogo existen. Decir lo que puede pasar es un suicidio. Creo que van a apurar hasta el último minuto". Font añadía que "Antich debe votar lo que considere, ya que nosotros no le votamos ni a él ni a Bauzá porque sabíamos que solo iban a representar a sus respectivos partidos"

El líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, afirmó que había "vivido un esperpento, no había visto nunca un ridículo parecido al que ha hecho Puigdemont. Es un caos y un despropósito", criticó Pericay. "Si Puigdemont no se echa a un lado, al menos que convoque elecciones. Nosotros apostamos por las elecciones por la vía del 155", indicó Pericay.