Frances Antich: "No estoy en el Senado para destruir una Comunidad Autónoma"

Francesc Antich ha marcado distancias con el grupo socialista del Senado al ausentarse de la votación del artículo 155 que ha activado la suspensión de la autonomía de Catalunya como respuesta a la declaración de independencia que ha tenido lugar minutos antes en el Parlament catalán. El expresident de Balears llevaba días meditando si acatar la disciplina de voto marcada por el PSOE o actuar en conciencia.

"Como expresidente autonómico no debía participar. Soy senador designado por el Parlament balear, así que represento distintas voluntades. Lo más normal era no participar en la intervención de una Comunidad. No comparto la intervención, aunque reconozco los esfuerzos que ha hecho el PSOE para mediar y no llegar a este punto", ha explicado en conversación con este periódico.

Antich ha argumentado por qué se ha ausentado de la votación en lugar de quedarse y votar abstención: "Por respeto al grupo parlamentario socialista lo lógico era no votar nada. Saliendo quería demostrar que, pese a valorar los esfuerzos del PSOE en esta crisis, no compartía la intervención a través del 155".

También José Montilla, expresidente de la Generalitat de Catalunya, ha optado por no participar en la votación. "Nos sentamos uno al lado del otro, pero no formaba parte de una estrategia conjunta. Ambos teníamos muchas dudas y hemos coincidido saliendo de la cámara. Entiendo su decisión, era lo más normal teniendo en cuenta los lazos que le unen a Catalunya. Igualmente quiero recordar que el Senado es una cámara de representación territorial y no estoy aquí para participar en destruir o intervenir una Comunidad Autónoma. Ahora estamos en una situación de mucha dificultad. La dinámica ha sido muy mala desde que el 6 y 7 de septiembre los dirigentes catalanes tomaron una decisión absolutamente antidemocrática", ha indicado en referencia a la aprobación de la Ley del Referéndum.

Antich ha desvelado que momentos antes de la votación ha hablado con Francina Armengol para ponerla al corriente. "En el PSIB teníamos la misma visión de este tema. Hemos actuado de común acuerdo", ha afirmado.

La decisión del senador socialista también contentará a Més y Podemos, socios del PSIB en el Govern balear. En todo caso, Antich ha negado que un hipotético voto afirmativo al artículo 155 hubiera desencadenado una fractura en el Pacte: "No creo que hubiese habido una crisis. Todos somos mayores para diferenciar una cosa de la otra".

El algaidí ha asegurado que tanto Pedro Sánchez como el grupo socialista en el Senado estaban al tanto de su decisión. Y se ha mostrado convencido de que no habrá represalias contra su persona por no acatar la disciplina de voto. "A estas alturas no conocemos todos. Este es un partido muy plural y todos saben de qué pie cojeo. No habrá sorpresas. En este partidos hay una gran pluralidad y mucho respeto entre nosotros", ha dicho convendido.