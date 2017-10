La fiscalía denunciará al exconseller Fiol cuando la sentencia de la ópera sea firme

La fiscalía Anticorrupción, una vez que la sentencia del llamado caso Ópera sea firme, tiene previsto denunciar al exconseller de Cultura, Francesc Fiol, al que considera también presunto responsable de las irregularidades cometidas en el proceso de contratación del arquitecto Santiago Calatrava.

El tribunal no se ha pronunciado sobre esta propuesta de la acusación, que reclamó que esta decisión se adoptara una vez que la sentencia fuera firma. Cabe recordar que por este caso el expresident del Govern ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación. Evita la cárcel, pero debe afrontar con su propio patrimonio el pago de 1,2 millones de euros, que es la minuta que el Govern tuvo que abonar al arquitecto por sus diseños y por dos maquetas. Mientras tanto, la defensa, representada por el abogado José Zaforteza, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si va a recurrir o no la sentencia, si bien parece que lo va a hacer, dado el varapalo económico que supone para su cliente afrontar esta indemnización.

El tribunal condenó a Matas porque alcanzó la convicción de que, con el proyecto de la ópera solo perseguía un beneficio electoral.