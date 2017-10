Podemos garantiza su apoyo inicial a los presupuestos del Govern tras cerrar el acuerdo para el Plan de la Vivienda

El acuerdo entre el Govern y Podemos para la puesta en marcha de un Plan de Vivienda, que se ejecutará entre este año y el que viene, garantiza el respaldo del partido morado a la toma en consideración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad que aprobará mañana el Ejecutivo balear, según ha anunciado esta mañana el presidente del grupo parlamentario de Podemos y exsecretario general del partido, Alberto Jarabo. No obstante, Podemos se reserva la presentación de enmiendas parciales a distintas partidas de los presupuestos, por lo que durante la tramitación en el Parlament continuarán las negociaciones para cerrar un acuerdo final para las cuentas autonómicas del próximo año.

Tal y como anunció la presidenta el Govern el martes en su discurso de apertura del debate sobre el estado de la Comunidad, el Plan contempla 511 nuevas viviendas de protección oficial para destinarlas al alquiler, con una inversión de más de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto a los 1.800 pisos con los que cuenta en la actualidad el parque público de viviendas, según ha explicado Marc Pons, conseller de Territorio, Energía y Movilidad.

Pons ha presentado este Plan en la reunión de la Mesa de la Vivienda de Balears, a la que han asistido también Jarabo, Catalina Cladera y Fina Santiago, conselleras de Hacienda y Servicios Sociales; y Patricia Font, diputada de Més per Menorca. Antes, Jarabo y Cladera habían rubricado el acuerdo gracias al cual que Podemos no presentará ni apoyará ninguna enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, lo que garantiza que no se retrasará su tramitación.

Para financiar la construcción de estas viviendas, cuya ejecución comenzará en 2018, el Govern modificará la Ley del impuesto de turismo sostenible para destinar parte de los fondos a la política de vivienda. Además, Fina Santiago anunció que su departamento traspasará al Ibavi 4 millones de euros que estaban previstos para la renta social este año y que finalmente no ha sido necesario utilizar, gracias a la mejora de la situación económica. Santiago ha resaltado que buena parte de los nuevos pisos de protección destinados a alquiler serán para "los más vulnerables".

Además, el Plan de Vivienda contempla un paquete de medidas fiscales para facilitar el alquiler, así como una ampliación de las ayudas, tal y como anunció Armengol el martes. Las nuevas deducciones fiscales se incluirán en el proyecto de presupuestos que aprobará mañana el Govern y que entregará el lunes al Parlament.