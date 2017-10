El cara a cara Armengol-Company termina en tablas

El esperado primer duelo en el Parlament entre la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y el líder del PP, Biel Company, se saldó en tablas. Si el día anterior, en su discurso de apertura del debate, Armengol había sorprendido al PP con una intervención moderada, eludiendo ataques frontales a Company, ayer ocurrió al revés: fue el dirigente popular el que sorprendió a una combativa jefa del Ejecutivo al abandonar su habitual estilo agresivo.

Company: "Le ofrezco apoyar los presupuestos si pacta con el PP una reforma fiscal a la baja"

El líder del PP balear, Biel Company, ofreció ayer a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, votar a favor de los presupuestos del Ejecutivo balear para el próximo año si a cambio pacta con los populares "una reforma fiscal a la baja" para que "los ciudadanos paguen menos impuestos". A su vez, adelantó que el PP apoyará las medidas fiscales anunciadas el día anterior por Armengol para facilitar el acceso a la vivienda ya que, según Company, son las mismas que propuso el PP hace un año y que el Pacto rechazó. "Ahora le ofrezco la ayuda de nuestro grupo, pacte esta reforma fiscal a la baja, le esperamos con los brazos abiertos", dijo a Armengol.

Company se estrenó ayer en el Parlament como portavoz del PP en el debate anual más importante de la legislatura, junto con el de los presupuestos, con una intervención en la que mantuvo un tono moderado, lo que le permitió incluso ironizar sobre la vehemencia que imprimió Armengol a su primer cara a cara con el líder popular y su insistencia en que aprovechara para exponer un proyecto alternativo al del Govern del Pacto.

"No se enfade, hemos venido aquí a debatir, no a combatir y a veces ha parecido que el presidente era yo, porque me ha hecho de oposición cuando estamos aquí para hablar de su proyecto, el mío ya lo expondré en mi debate de investidura en 2019", espetó a Armengol.

El líder del PP acusó a la presidenta de "vivir de la herencia" económica que, según dijo, le dejó el anterior Ejecutivo del popular José Ramón Bauzá y sostuvo que el Govern de Armengol cuenta con 1.000 millones de euros más que en la pasada legislatura, "pero la realidad es que muchos ciudadanos se preguntan en qué se ha notado" ese incremento. "En 2010 no supieron gestionar la crisis y ahora no saben gestionar el éxito", dijo al Govern del Pacto del que sostuvo que sólo saber "prohibir".

"Abandone el 'no es no' que usted y Pedro Sánchez pusieron de moda y venga al 'sí es sí', de ese paso, practique de verdad el diálogo y el consenso y abandone el radicalismo de algunos que son hooligans políticos", dijo a Armengol a quien emplazó a "venirse a la centralidad política, en la que no ha estado nunca".

Caso contratos y Cataluña

Company no dejó escapar el caso Contratos, las adjudicaciones a dedo desde conselleries de Més a el exjefe de campaña del partido, Jaume Garau, una cuestión sobre la que el día anterior Armengol pasó de puntillas. "¿Qué diría usted si yo fuera el president del Govern y tuviera a mi lado a un vicepresidente sobre el que recaen sospechas?", preguntó refiriéndose a Biel Barceló. "Para usted el señor Barceló y el señor Alcover (Andreu Alcover, portavoz del grupo socialista, imputado en el caso Sa Nostra) son presuntos inocentes y para mí también lo son mientras la Justicia no diga lo contrario, pero el problema es que si fuera al revés, si fueran del PP, para usted serían presuntos culpables", dijo a Armengol.

Sin embargo, el mayor enfrentamiento se produjo a raíz del conflicto catalán . "Aclare si está dentro de la democracia y dentro de la Constitución y si está en contra del referéndum que plantea Més para 2030 en Balears", insistió a Armengol quien, según Company, cuando apela al diálogo par a resolver el conflicto catalán "no le sale decir que ese diálogo debe ser dentro de la Constitución".

Tras resaltar que si el PP gobierna en 2030 "no se hará ningún referéndum ilegal de independencia" en las islas preguntó a Armengol si compartía "lo que dice" Biel Barceló de que "España ha dado un golpe de Estado" en Cataluña. En este sentido, le recordó el apoyo del PSOE nacional al Gobierno de Rajoy para la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, lo que, según dijo, supone estar "en la Constitución, en el Estado de Derecho" y no en la "equidistancia" como Armengol. "Los ciudadanos de estas islas no se merecen una presidenta que justifique a los radicales en vez de alinearse a favor de los que garantizan el cumplimiento de las leyes", concluyó.



Armengol: "No compartimos la política económica, el PP está obsesionado con los recortes"



La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, rechazó ayer mismo la oferta que le lanzó el líder del PP, Biel Company, de pactar una bajada de impuestos a cambio del apoyo de los populares a los presupuestos del Ejecutivo balear para el próximo año. "Lo siento, no comparto su política económica", replicó Armengol a Company a quien dijo que la Comunidad Autónoma necesita "unos presupuestos potentes y bien armados". Añadió que su Govern practica una "política fiscal valiente, diferente a la del PP, para que quien más tenga sea quien más aporte".

Armengol, quien el día anterior había optado por un estilo moderado en su discurso de apertura del debate sobre el estado de la Comunidad, desplegó ayer un tono más agresivo en su cara a cara con Company. "La economía crece y estamos obsesionados con que llegue a todo el mundo, mientras que ustedes (el PP) estan obsesionados con los recortes que usted siempre defendió", dijo a Company tras recordarle que era conseller del Govern de José Ramón Bauzá en la pasada legislatura.

Añadió que no es cierto que el actual Govern disponga de 1.000 millones de euros más dado que la "regla de gasto" impuesta por el Gobierno central impide al Ejecutivo gastar unos 200 millones de esos fondos, a la vez que recordó que el Ejecutivo de Bauzá acabó la pasada legislatura "con 360 millones más" que cuando la empezó, a pesar de lo cual su política se centró en los recortes. "Todos nos conocemos y las caretas cayeron hace tiempo", espetó a Company.

"Tenemos una economía sólida y consolidada, pero si eso se queda en la macroeconomía y no llega a todos, no basta, por eso es necesario una política pública con músculo y capacidad para empoderar a los ciudadanos", defendió Armengol. Apostilló que "el que ha subido impuestos a todos" es el Gobierno de Mariano Rajoy, recordando el IVA turístico o las tasas. "No nos dé sermones a nosotros, los sermones a Montoro", replicó al líder popular.

En cambio, sí emplazó a Company a sumarse al Pacto Educativo, a la vez que le reiteró su reconocimiento por el apoyo a un nuevo REB, si bien consideró que los populares de Balears deberían aclarar si apoyarán también que se incluya un fondo de insularidad, algo que consideró necesario.

"Tenía muchas ganas de debatir con usted para contreponer los proyectos, para ver qué proyecto tiene el PP balear con usted diferente al de Bauzá, pero no ha hecho ni una propuesta, no ha presentado ninguna alternativa a nuestro Govern", criticó a Company.

Cataluña

Armengol replicó con dureza a la exigencia de Company de que explicara su postura de apoyar el diálogo para solucionar el conflicto catalán. "No me vuelva a decir nunca que estoy fuera de la democracia", exigió al líder popular a quien acusó de estar "obsesionado con Cataluña" mientras que ella está "obsesionada con Balears".

"Me llama radical. ¿De verdad cree que pedir diálogo es radical? Pues entonces lo soy, soy radicalmente democrática", dijo a Company. "No dude de que estoy dentro de la democracia, dentro de la norma legal siempre, pero las leyes las hacemos los políticos y se cambian desde la política; claro que estoy con la Constitución, pero se tiene que cambiar desde la política", añadió.

En lo que se refiere al caso Contratos (las adjudicaciones a dedo desde conselleries de Més a su exjefe de campaña) sostuvo que cuando hay "cualquier sombra de que algo se ha hecho mal nuestra opción, muy diferente a la del PP, es asumir responsabilidades inmediatas y ayudar a la Justicia". Añadió que Company podía dar "pocas lecciones" al Govern del Pacto en cuanto a ética cuando "Fiscalía cree que está abrumadoramente contrastado que Gürtel financió la Caja B del PP" estatal y cuando el propio PP balear que preside Company no ha devuelto el dinero cobrado ilegalmente para la campaña electoral del partido en 2007.