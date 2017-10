El PSIB deja en manos de Antich su voto sobre el 155: "Sabe lo que tiene que hacer"

El PSIB dará libertad a su senador Francesc Antich en la votación del artículo 155. Mientras Podemos y Més reclaman al senador que vote en contra de la intervención de la autonomía de Cataluña, los socialistas evitan aclarar qué votará el viernes, una decisión que la formación deja en manos del expresidente: "Es una persona mayor, formada, ha sido presidente de la Comunidad y sabe lo que tiene que hacer. No hay que 'mandatarlo' desde aquí", señaló ayer la portavoz adjunta del PSIB, Bel Oliver, en rueda de prensa.

Pese al apoyo del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación del artículo 155 para intervenir la autonomía de Cataluña, los socialistas baleares han venido manifestando en las últimas semanas su oposición al artículo y una corriente mayoritaria del partido se opone a que el expresidente secunde con su voto en el Senado la medida del PP. Sin embargo, según aseguró la portavoz de los socialistas, no se impondrá –repitió Oliver– al senador el sentido de su voto desde el archipiélago. Cabe recordar que para la investidura de Mariano Rajoy, la dirección del PSIB ya decidió que sus diputados en el Congreso, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, pudieran votar en conciencia si la entonces gestora no daba libertad de voto, para poder mantener el 'no'.



"Antich responde al Pacto"



La portavoz adjunta, Bel Oliver, evitó aclarar la postura del PSIB sobre el voto de Antich. Pese al estado de opinión interno en el partido, Oliver alegó que "de aquí al viernes hay una eternidad" y se limitó a recordar que su formación rechaza tanto la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como la aplicación del 155 e insistió en que "unos y otros se sienten y hablen". "Tenemos esperanza en que no llegue el día de la votación", expresó la diputada. La socialista tampoco aclaró cuál sería la postura del PSIB sobre el 155 si previamente, el jueves, el presidente catalán, Carles Puigdemont levanta la suspensión de la DUI.

Aunque la mayoría absoluta de los populares en la cámara alta hace prescindible el voto de los socialistas para aplicar el artículo 155, el voto del senador podría tener efectos en la relación entre los partidos del Pacto. De momento, Més per Menorca ya ha anunciado que llevará a asamblea su relación con el PSOE una vez apoyen la intervención de Cataluña.

Ayer, aunque Més per Mallorca evitó plantear consecuencias de un hipotético apoyo de sus socios de Govern a la intervención de la Generalitat, más allá de llevarlo a las reuniones de seguimiento del Pacto, la coordinadora de los econacionalistas, Bel Busquets, señaló que "Antich responde al Pacto y tendría que representar lo que defienden los integrantes dels Acords pel Canvi –PSIB, Més y Podemos–, que es que no haya injerencia en Cataluña". En esta línea, la econacionalista se mostró confiada en que el senador se desmarcará del PSOE y rechazará el 155: "No vemos que Antich no vaya a votar lo que dice Armengol, que es ni DUI ni 155", apuntó la portavoz de Més. ¿Habría consecuencias si Antich vota el 155? "No estamos en esa tesitura", se limitó a responder Busquets.

Desde Podemos, la todavía portavoz Laura Camargo expresó que "sería muy desagradable que un expresidente socialista de un gobierno autonómico votara el 155, que podría tener impacto en el resto de comunidades autónomas". "Que tome nota de lo que Montilla ha dejado caer", aconsejó Camargo a Antich, en alusión al expresident de la Generalitat y ahora senador que insinuó ayer en redes que votará contra el 155.

Según apuntó la portavoz podemita, la votación del 155 "es una cosa inasumible para las bases socialistas". "Le pedimos a Antich responsabilidad: como senador, como expresidente y como socialista", le reclamó ayer Camargo.

Pese a las llamadas a Antich a votar en contra, tanto Podemos como Més descartaron formalizar mediante iniciativa su parlamentaria la petición a los senadores designados por la Cámara balear.



Bauzá, en Facebooklive



Mientras toda la presión recae sobre Antich, el otro senador por designación autonómica, el expresidente popular José Ramón Bauzá ofreció ayer un vídeo en directo a través de Facebook en el que explicó el 155 y recordó que el presidente Puigdemont puede comparecer en el Senado. En el caso de Bauzá, no hay dudas de que votará a favor de aplicar el 155.