Deducciones fiscales, 50 millones para Vivienda y más de 1.000 a Educación: Armengol carga de anuncios su discurso

Deducciones fiscales, 50 millones en tres años para el plan de vivienda y más de 1.000 millones para Educación en 2019. La presidenta del Govern, Francina Armengol, carga de anuncios su discurso del debate de Política General.

Armengol ha hecho un repaso del último año, en el que ha destacado la subida salarial del 17 por ciento acordada entre patronal y sindicatos en el sector de la hostelería, y ha avanzado numerosas medidas que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha en los próximos dos años, como ese plan de vivienda con el que prevé construir 218 pisos sociales en Mallorca y al que destinarán fondos de la ecotasa o desgravaciones en el impuesto sobre la renta (IRPF) para incentivar desde el alquiler residencial a la inversión en el sector tecnológico y en investigación.

A diferencia del año pasado, en que la presidenta anunció el proyecto del nuevo Son Dureta, en el discurso de este año no se esperaban grandes anuncios. Sin embargo, la presidenta del Govern ha ofrecido toda una retahíla de pequeños anuncios sobre medidas que se irán desarrollando en los apenas dos años que quedan de legislatura. El primero que ha llegado ha sido una reivindicación de la comunidad educativa esta legislatura: alcanzar los 1.000 millones en el presupuesto de Educación.

Pese a que el conseller Martí March descartó pasar de los 882 millones a los mil en los próximos presupuestos, que se presentarán el viernes, Armengol se ha comprometido a que a final de legislatura no sólo se haya llegado, sino que se haya superado esa cota demandada por las entidades del sector. "Venimos de un momento muy difícil para nuestra educación, un momento que no debería repetirse, y nos dirigimos hacia un horizonte de progreso que los ciudadanos nos exigen. Por este camino, acabaremos esta legislatura con una inversión en educación y formación por encima de los 1.000 millones", ha prometido la presidenta, lo que significa que no será este año, pero que en 2019, March contará con esos más de 1.000 millones.

Otra medida anunciada para Educación y que se incluirá en los próximos presupuestos ha sido una deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF para familias con hijos que estudien fuera. Una medida que ya presentó vía enmienda el Partido Popular en los presupuestos del año pasado y que no progresó. De hecho, la presidenta ha anunciado numerosas medidas fiscales en forma de desgravaciones. Entre otras cuestiones, para las inversiones en el sector tecnológico o en la investigación. También para los propietarios de viviendas que contraten seguros por impagos, con el objetivo de que pongan sus pisos en alquiler residencial, o que hagan reformas para que sean más sostenibles. La política vivienda ha sido uno de los ejes del discurso y la presidenta ha detallado el futuro plan.

El plan contará, según ha avanzado Armengol, con 50 millones de euros para desarrollarse en los próximos tres años. Con él, el Govern volverá a la promoción inmobiliaria de pisos sociales, con los que prevé construir 218 viviendas de alquiler social solo en Mallorca y cerca de medio millar en el conjunto del archipiélago. Este plan, al que la presidenta ha señalado que irán destinados fondos de la ecotasa, también prevé ampliar de 300 a 400 euros las ayudas de alquiler a familias numerosas, jóvenes y discapacitados.

Armengol, que ha defendido medidas tomadas como la ecotasa o la ley del alquiler turístico para "poner orden donde no lo había", ha destacado especialmente el acuerdo para la subida salarial en el sector de la hosteleria y se ha comprometido a trabajar para conseguir nuevas subidas salariales en el resto de sectores.

Otras de las medidas que ha destacado la presidenta es la recuperación a principios del año que viene, anunciada ya este verano por el director general del IB-Salut, Juli Fuster, del decreto de Garantía de Demora en Sanidad que establece que los pacientes que lleven esperando más de seis meses para ser operados en la sanidad pública se deriven a la red privada a cargo del Govern.

Aquí puedes ver el discurso de Armengol:

Así han reaccionado los partidos al discurso de la presidenta: