El PSIB dará libertad a Antich en la votación del 155: "Sabe lo que tiene que hacer"

El PSIB dará libertad a su senador Francesc Antich en la votación del artículo 155. Pese a que desde Podemos y Més han pedido al expresidente que vote en contra de la suspensión de la autonomía de Cataluña, los socialistas han evitado aclarar hoy el voto del senador, alegando que de aquí a la votación, el próximo viernes, "hay una eternidad", pero que, en cualquier caso, Antich "es una persona mayor, ha sido presidente y sabe lo que tiene que hacer".

En este sentido, la portavoz adjunta del PSIB, Bel Oliver, ha defendido no "mandatar" al senador y ha informado que, a diferencia de cuando hubo la investidura a Mariano Rajoy, que la dirección del partido decidió el voto negativo de los diputados Pere Joan Pons y Sofía Hernanz en el Congreso, en esta ocasión Antich tendrá libertad. Oliver ha defendido que su partido no es partidario ni de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ni del 155 pero no ha aclarado cuál será su postura si el jueves, el Parlament catalán levanta la suspensión de la DUI.

De momento, en Més no se plantean más consecuencias que llevar el tema a las reuniones de los Acords pel Canvi, pero, según su portavoz Bel Busquets, "Antich es senador por el Pacte y debería votar en función de lo que defiende". La ecosoberanista ha evitado ponerse en "la tesitura" que apoye el 155 y ha señalado que "no ve que Antich no vote lo que dice Armengol, que es ni DUI ni 155".

Desde Podemos, la aún portavoz Laura Camargo ha dicho que sería "desagradable" que Antich apoyara la aplicación de las medidas previstas por el Gobierno en cumplimiento del 155.