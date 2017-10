Més denuncia que el artículo 155 es un "golpe de Estado" como el 23-F

Més per Mallorca considera que la decisión tomada por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, tras reunirse con el Consejo de Ministros en relación a Cataluña ayer, es un "golpe de Estado equivalente al 23F" que implica la suspensión de la democracia en Cataluña. Este partido fue el más contundente ayer. Por parte del PSIB se declaró que la aplicación del artículo 155 no "arreglará la situación" y que todavía hay tiempo para dialogar.

El coportavoz de Més per Mallorca, David Abril, manifestó que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros "no es más que la demostración de que el PP, con la complicidad activa de Ciudadanos (Cs) y del PSOE, es incapaz de solucionar el problema político y social que supone la crisis de las relaciones entre cataluña y España, si no es desde el autoritarismo".

Abril manifestó que se ha usado "de forma ilegítima la Constitución, no como un marco político, sino como arma para ir en contra de todas las libertades de forma violenta".

Asimismo, el coportavoz de la formación destacó que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "no puede sustituir a los representantes políticos elegidos por el pueblo ni intervenir al Parlament ni a los medios de comunicación". "Es muy grave, esto se llama dictadura", expresó. Para Més es una constatación de la deriva autoritaria gravísima y sin precedentes no solo del Gobierno español, sino del conjunto de las elites dirigentes del Estado".

Por último, Abril comentó que se trata de una decisión que esperan que "no sea refrendada en el Senado y que merece ser contestada por cualquier persona que se considere demócrata en Cataluña, aquí en las Islas y en toda España".

Biel Barceló, vicepresidente del Govern y miembro de Més per Mallorca, se expresó en la misma línea que Abril. "Rajoy ha consumado el golpe de Estado cesando a un presidente votado democráticamente", publicó en Twitter.

La presidenta del Govern, Francina Armengol no se pronunció ayer. Sí lo hizo su partido, el PSIB. El portavoz de la formación, Iago Negueruela, insistió en que "la utilización del artículo 155 no ayuda". Reiteró que su aplicación "no lo arregla y por tanto, hoy más que nunca hace falta diálogo porque todavía hay tiempo". "Son medidas que están fragmentando y polarizando a la sociedad", añadió Negueruela sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno.

El portavoz de los socialistas remarcó que los principales agentes que deben sentarse a dialogar para solucionar la crisis, Rajoy y Puigdemont, "todavía no lo han hecho".

Acerca de las manifestaciones de Més, Negueruela no quiso opinar y pidió "prudencia a todos los responsables políticos". "El resto de fuerzas deberían exigir esa solución y después esperar que no tenga que producirse la declaración formal del 155", añadió.

El también socialista Cosme Bonet recordó vía Twitter que "la autonomía es un derecho fundamental" en el artículo 2 de la Constitución y que "no se puede suspender en su totalidad". "Interpretación importantísima ante el nefasto 155", añadió.

El portavoz de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay, declaró ayer que le "produce sonrojo escuchar la opinión de partidos baleares que forman parte del Govern y que sostienen que la aplicación del artículo 155 es 'un golpe de Estado'".