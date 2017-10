Los viajes de estudios y de tercera edad a Cataluña caen casi a la mitad

La inestabilidad existente en Cataluña está retrayendo la demanda para visitar esa comunidad autónoma por parte de los "colectivos más sensibles" ante las situaciones que generan cualquier tipo de inseguridad. Según la patronal de agencias de viajes de Balears (Aviba), las ventas para viajes de estudios y de la tercera edad desde Mallorca para visitar el Principado están registrando una caída del 40%, y ello a pesar de que el contexto general de la isla muestra un crecimiento en la adquisición de paquetes vacacionales que se cifra en alrededor del 7%. Las principales beneficiadas están siendo otras autonomías que están sirviendo como destino refugio, y los mallorquines se están decantando por ir a Galicia, País Vasco o Andalucía. También Balears y Canarias salen ganando y están viendo cómo se eleva su cotización como destino entre jóvenes y mayores peninsulares.

El presidente de Aviba, Toni Abrines, señala que esta caída mallorquina del 40% en las reservas de viajes de estudios y de la tercera edad desde Mallorca hacia el Principado no es en absoluto la más importante del país, debido "a la afinidad que muchos isleños sienten hacia Cataluña y que no existe en otras zonas de España, especialmente entre el personal docente" de la isla. Pero cuando se trata de jóvenes de 16 o 17 años, los que no quieren correr riesgos son los padres, lo que está impulsando la búsqueda de destinos alternativos como los antes señalados.

Este argumento es aplicable a las personas mayores, que prefieren decantarse por lugares "tranquilos" y que evitan situaciones que puedan considerar de riesgo.

La duda de Aviba radica en si esta situación se va a mantener en el tiempo, ya que es en enero y muy especialmente en febrero cuando se realiza el mayor volumen de las reservas para viajes de estudios, mientras que los de las personas mayores comienzan a estar ahora en su punto álgido.

Toni Abrines insiste en un matiz: la bajada de las reservas hacia Cataluña es muy evidente entre los dos colectivos antes señalados, pero apenas se percibe en el resto de segmentos de la población, en los que las contrataciones se mantienen en niveles muy similares a los del pasado año.

Otro punto a señalar es que los casos en los que el cliente expresa su rechazo radical a Cataluña como destino de sus vacaciones, es decir, los que expresan su voluntad de hacer un boicot, son prácticamente inexistentes.

Mallorca entre las beneficiadas



En cualquier caso, el presidente de Aviba admite que esta situación está beneficiando también a Mallorca, dado que se está viendo potenciada como destino vacacional alternativo desde otras comunidades autónomas.

Los efectos de la inestabilidad catalana se han vivido también en el sector financiero, y aunque ninguna entidad admite haber perdido fondos, fuentes económicas apuntan a dos bancos como los más beneficiados por unos apreciables crecimientos en la entrada de depósitos durante unos días: Banca March, por su origen mallorquín, y Santander por su categoría de ser el primer banco de España.

De nuevo el temor a la inestabilidad se señala como factor determinante en este fenómeno, más que la intención de practicar ningún tipo de boicot, y se admite que este movimiento de dinero se redujo sustancialmente en cuanto algunas entidades decidieron fijar su sede fuera de Cataluña.

Desde el sector del comercio de alimentación también se asegura que no se ha detectado el menor boicot hacia productos catalanes, e incluso se ironiza respecto a que "si alguien quiere evitar comprarlos, lo único seguro es que perderá peso". Ello se explica porque más de un 35% de los alimentos que el consumidor encuentra en los estantes proceden de empresas con sede en el Principado o han sido tratados en esa comunidad, con un peso especialmente elevado en las aguas, las pastas, las cervezas, las bebidas espumosas, los postres o los congelados, por ejemplo.

Según fuentes del sector, durante el mes de septiembre se ha detectado un ligero descenso en las ventas, pero generalizado y sin vinculación con la comunidad de origen del producto, y se achaca a una reducción del alquiler vacacional tras el anuncio de fuertes sanciones por parte del Govern contra la comercialización no autorizada de estas viviendas.