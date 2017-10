El Govern respalda la postura de Barceló de pedir la mediación de la UE en el conflicto catalán

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, ha respaldado esta mañana en el pleno del Parlament la postura del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), de pedir la mediación de la Unión Europea en el conflicto catalán, ya que "cualquier opción que represente el diálogo es adecuada". Costa ha contestado así al diputado popular Antonio Gómez, al que ha recordado que la postura del Govern en este asunto es la de una firme apuesta por el diálogo ya que "un conflicto político sólo puede responderse por la vía de la política".

Tras escuchar la respuesta de Costa, Gómez, quien ha comenzado su intervención asegurando que los populares de las islas sienten "preocupación y tristeza" por lo que está ocurriendo con Cataluña, ha pasado a lanzar un ataque al Govern y en especial a la presidenta y líder del PSIB, Francina Armengol. Para el diputado del PP, "no cabe mediación" en este asunto sobre el que "el Gobierno de España" y los principales dirigentes europeos ya se han pronunciado en este sentido. "La solución es el Estado de derecho", ha dicho antes de afirmar que "lo que sorprende" es que Armengol respalde que Barceló quiera pedir la mediación de la UE cuando la postura del PSOE nacional es la de apoyar las medidas que impulse Mariano Rajoy. "O bien la presidenta del Govern se ha separado de su partido o no controla a su vicepresidente", ha dicho Gómez quien ha acusado a Armengol de tener simpatía por el independentismo catalán.

"Me había creído sus palabras de preocupación y tristeza en el PP, pero ya veo que no es así", ha replicado la portavoz del Govern quien ha acusado a los populares de buscar "titulares" fáciles contra el Ejecutivo del Pacto ante un conflicto grave por el cual el Govern "está muy preocupado". Costa ha insistido en el "diálogo", precisando que el conflicto catalán "no se solucionará" con misivas entre Rajoy y el presidente catalán, Carles Puigdemont. "No se arreglará mientras no haya un diálogo entre adultos, porque a veces parece que se está hablando entre niños", ha añadido la portavoz del Ejecutivo balear quien ha incidido en que "el fin no justifica los medios" y ha recordado al PP que en un Estado de derecho "también existe el principio de proporcionalidad".