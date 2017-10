Armengol, al PP: "No presentaron ni una enmienda al catalán en la sanidad"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha querido dejar en evidencia al Partido Popular, señalando que "no presentaron ni una enmienda sobre el requisito de catalán en la sanidad" mientras se reformaba la Ley de Función Pública. "No presentaron ninguna porque no saben dónde van ni tienen proyecto", ha acusado Armengol al PP.

La presidenta respondía una pregunta de la portavoz del PP, Marga Prohens, sobre la falta de acuerdo entre Govern y personal sanitario por la exigencia del catalán. "En base al Estatut, que dice que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en catalán, hemos modificado la ley para que los profesionales sanitarios lo sepan y puedan dar cumplimiento a este derecho", ha insistido Armengol, que ha preguntado al PP si "solo se debe cumplir la ley cuando no afecta al catalán". "No ponemos en peligro la salud de los ciudadanos pero tampoco sus derechos", ha zanjado.

Prohens ha señalado que "no es una cuestión de querer o no la lengua propia" y ha señalado que, de lo contrario, "cuando el director del IB-Salut le dice que su decreto es una aberración sería una persecución al catalán". "Condiciona la atención sanitaria a condiciones lingüísticas", le ha reprochado la portavoz popular, que también ha denunciado que mientras se exige catalán a los profesionales sanitarios, "ha eximido a los jefes de servicio, a cargos intermedios y a personal de libre designación". "Está más preocupada de no enfadar a sus socios minoritarios que de la salud de los ciudadanos", ha acusado Prohens a Armengol.