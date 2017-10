Miquel Àngel Mayol: "La Policía quería saber si actuaba solo o seguía órdenes de terceros"

Los ecos del conflicto catalán también resuenan en Mallorca, donde un todavía incrédulo Miquel Àngel Mayol sigue sin poder acceder a www.dinsairbnb.cat, la página web que creó para destapar los excesos de Airbnb en Balears y que la Guardia Civil clausuró por colaborar con el referéndum de independencia de Cataluña, declarado ilegal por la Fiscalía de Barcelona.

Mayol, programador informático y militante de Esquerra Republicana de Mallorca, se sobresaltó cuando el pasado 26 de septiembre quiso entrar en dinsairbnb.cat y en su lugar apareció un mensaje inequívoco acompañado del escudo de la Guardia Civil: "Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la autoridad judicial".

Una semana antes Mayol había echado mano de sus conocimientos de informática para copiar la web oficial del referéndum catalán, amenazada por la Justicia, en dinsairbnb.cat. "Decidí descargar la web de la Generalitat como gesto de solidaridad y porque creo que no se puede tolerar la censura", explicó en conversación con este diario.



Solidaridad en Internet

"Usé un programa de descarga para copiar todos los ficheros, y la puse a disposición de todo el mundo en mi página. De hecho, inmediatamente después la policía clausuró la web de la Generalitat", rememoró Mayol.

Denunció el cierre en su cuenta de Twitter y recibió la solidaridad de mucha gente. Dinsairbnb.cat, que rondaba las cincuenta visitas diarias, alcanzó las cinco mil.

Otros que habían tenido la misma idea corrieron la misma suerte. "Había unas 150 copias de la web del referéndum en todo el Estado. Y todas fueron cerradas", calculó este programador. "El miércoles, un día después del cierre, me llamó la Policía Nacional para que fuera a declarar. Me preocupé mucho porque además me aconsejaron que fuera con un abogado. Casi todo el interrogatorio estaba orientado a saber si había actuado por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de terceras personas", relató este militante de Esquerra.

Durante aquellos días fueron muchas las webs cerradas por la Guardia Civil, que tenía una orden judicial de investigar todos los portales que copiaran o enlazaran datos o información relacionada con el referéndum de independencia.

Un día antes de aquel 1 de octubre, Dinsairbnb.cat volvió a estar abierta al público, pero fue solo un espejismo que duró unas pocas horas. A día de hoy Mayol está siendo investigado por desobediencia, y no tiene ni idea de cuándo recuperará su página.

"La creé para poner en evidencia a los políticos que minimizaban las cifras de alquiler turístico ilegal", relató este programador. "Me basé en una web americana, Insideairbnb.com, que te ofrecía los datos de Airbnb de cualquier parte del mundo si se los pedías por correo electrónico. Hasta que pensé en la manera de hacer un portal solo para Balears en el que las cifras de plazas se actualizaban automáticamente a la vez que entraban en la página oficial de Airbnb", explicó.

Su portal ponía a disposición de los usuarios un listado de inmuebles que se ofrecían a turistas, y distinguía los que especificaban disponer de una licencia de los que no. Los números daban idea de la dimensión que había alcanzado el fenómeno del alquiler vacacional en Balears, y también fueron aprovechados por la plataforma ecologista Terraferida en los informes que realizaron para denunciar la saturación de oferta vacacional.

Este militante de Esquerra Republicana todavía no ha salido de su asombro por ser objeto de una investigación judicial. "Vivimos en un Estado que roza lo dictatorial. Tiene un control tan grande que ha llegado hasta mí, pese a lo modesta que era mi iniciativa para solidarizarme con el referéndum", reflexionó este programador mallorquín.



Independencia de Mallorca

Es algo escéptico con respecto a los derroteros por los que discurre ahora el 'procés', empantanado después de una intensa semana de movilizaciones. "Quiero que Cataluña sea independiente porque eso supondría un primer paso para una futura independencia de Mallorca, aunque esperaba que a estas alturas habría más apoyo de Europa. De todos modos soy optimista. Estoy seguro de que el proceso seguirá adelante y que los países europeos acaben reconociendo a Cataluña como han hecho en otros casos", deseó.