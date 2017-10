La Audiencia Nacional imputa a Andreu Alcover por el caso Sa Nostra

El portavoz del PSIB en el Parlament, el diputado Andreu Alcover, ha sido citado como imputado por el juez Santiago Pedraz. El parlamentario socialista deberá declarar por su papel como miembro del consejo de Sa Nostra en representación del Ayuntamiento de Palma. Pedraz investiga el supuesto desvío de 100 millones de euros en varias operaciones inmobiliarias de la entidad bancaria entre 2005 y 2010.

Según informaciones de El Mundo, el diputado socialista, que fue concejal de Hacienda de Cort entre 2007 y 2011, comparecerá en la misma causa por la que ya han declarado varios miembros de la cúpula de la entidad bancaria, diluida primero en BMN y actualmente en Bankia. El viernes pasado ya declaró el exdirector general de Sa Nostra, Pau Dols, por videoconferencia desde Palma.

Cabe recordar que en los últimos años en hasta dos ocasiones el Parlament ha debatido la puesta en marcha de una comisión de investigación para poner luz sobre la gestión de Sa Nostra hasta su disolución en BMN y recientemente en Bankia. En 2015, la propuesta, presentada por Més y apoyada por el PSIB no prosperó al contar con la oposición del PP, entonces con mayoría absoluta en la Cámara. En 2016, Ciudadanos recuperó la iniciativa. Ahí contó con el apoyo de Podemos y, de nuevo, de Més per Mallorca, pero esta vez no salió adelante porque el PP sumó a sus votos los del PSIB.

Precisamente, desde Ciudadanos, Xavier Pericay ha defendido que "lo que tiene que hacer Alcover por ética y responsabilidad política es dejar el acta de diputado". "Ahora entendemos por qué ni unos ni otros querían que hubiera luz y taquígrafos en relación con la quiebra de la entidad", ha señalado el portavoz de Ciudadanos.