Vidal ya admite los estragos de la Xylella en los almendros de Mallorca

Hace un año era "un caso aislado" en un vivero de Porto Cristo. Hace diez meses, un centenar de casos "controlados". Hace seis, la relación entre la Xylella y la mortandad de almendros en Mallorca era, para Medio Ambiente, "una obsesión". Ayer el conseller Vicenç Vidal ya no dudó en asumir los estragos de la plaga y en lamentar que "desgraciadamente, estamos hablando de un millón de árboles infectados, el 70 por ciento de las 15.000 hectáreas de almendros".

El conseller de Medio Ambiente explicó ayer en el Parlament la situación de la plaga y las acciones previstas para hacerle frente. En su intervención, Vidal recogió las conclusiones de la investigación del biólogo Eduardo Moralejo: citó al científico, habló de la afectación por Xylella de "un millón de almendros" en la isla y señaló la década de los 90 como origen de la plaga, de la cuál señaló que "ya no se extiende ni propaga, está en todas las islas. Ténganlo claro".

Según explicó el conseller, los datos de positivos ofrecidos por la conselleria -que a día de hoy siguen cifrando en 490 los casos de la bacteria- "lo que querían era demostrar que estaba extendida por todo para convencer a Europa y conseguir la contención [talar solo los árboles enfermos], que ahora nos darán en noviembre". "Ahora que hemos conseguido la contención, podemos desarrollar nuestro plan", celebró Vidal.

Cabe recordar que una de las claves para elevar la dimensión de la plaga de Xylella ha sido la confirmación del biólogo Moralejo de que detrás de la mortandad de almendros atribuida al hongo de la madera está, en realidad, la bacteria, un extremo que en estos meses no ha querido confirmar la Conselleria, si bien en los últimos meses ya evitaba descartarla. Los técnicos de Sanidad Vegetal llegaron a tildar de "obsesión" la relación entre la bacteria y la muerte de los almendros que señalaban payeses y el propio Moralejo.

La "primera etapa", arrancar



El titular de Medio Ambiente comparecía para responder una interpelación presentada por el Pi, en el que el líder regionalista reclamó al conseller que dedique "20 o 25 millones" de los próximos presupuestos para la plaga. Vidal recordó que ya hay diversos fondos, entre ellos un millón de la ecotasa, para la investigación de la bacteria: "Si ponemos 20 millones de golpe, el propio sector no los podrá absorber. No podemos malgastar el dinero", respondió el conseller a la propuesta de el Pi: "No podemos precipitarnos".

"Le estoy dando una oportunidad de que pida dinero a sus compañeros. El dinero lo va a necesitar usted", replicó al conseller Jaume Font, que denunció que los fondos previstos por el Govern para hacer frente son insuficientes: "Tienen medio millón de euros para arrancar los árboles enfermos, pero ahora sabemos que no son un centenar, que estamos hablando de un millón", recordó. "Después de que en más de diez años no hayamos sido capaces de encontrar la plaga, ahora sería de animales no poner dinero a los payeses", zanjó el regionalista.

Cabe recordar que además de en el almendro, donde se cifran ya ese millón de infectados entre los que ya han muerto y los actualmente enfermos, también se ha detectado la plaga en otros cultivos, como los olivos y los viñedos. Precisamente, en éste último, clave para la economía del sector agrario de la isla, la cepa de la bacteria coincide con la que también afecta a almendros y viñedos en California y que provoca la llamada Enfermedad de Pierce, por la que cada año las administraciones invierten 100 millones de dólares en investigación y ayudas a los payeses, un hecho que Font recordó al conseller: "En Estados Unidos dedican cada año 50 millones a investigación y 50 en ayudas directas. Aquí debemos hacer lo mismo", reclamó Font.

Una "biblia" para los payeses



Vidal aseguró que se acabarán invirtiendo esos 20 millones que pidió el Pi, "pero no de golpe". "Nuestro plan irá a 10 años. Primero, en una primera etapa, arrancaremos los árboles; y luego, en una segunda, empezaremos a replantar, pero para eso antes tenemos que saber cuáles son los cultivos y variedades resistentes, sino será tirar el dinero", explicó el conseller. En esta línea, celebró que, "después de un año ya disponemos de un listado que los payeses pueden consultar sobre qué especies es probable que no sobrevivan y cuáles pueden resistir. Hoy esto para los payeses es la biblia y lo hemos conseguido en un año", se felicitó Vidal: "Dentro de un año podremos decirle con total seguridad a los payeses qué variedades debe plantar y cuáles no".

Finalmente, el conseller informó que se han protegido las colecciones de las fincas de Son Mut, Sa Granja y Son Real.