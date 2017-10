Muñoz, en su carta de dimisión: "Toca dejarlo para que nadie haga daño a este Govern"

"Ahora toca dejarlo, hacerlo fácil y no permitir que nadie utilice la demagogia para hacer daño a este Govern de gente comprometida". Con estas palabras, el hasta ahora director de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz, ha presentado su dimisión por carta al vicepresidente Biel Barceló. En la misiva, Muñoz le comunica su "renuncia irrevocable" después de que Anticorrupción se haya querellado contra el alto cargo de Turismo por los contratos a dedo a Jaume Garau. Una dimisión que Barceló ya ha aceptado.

"Estoy convencido que la acusación no tendrá ninguna transcendencia porque hemos hecho las cosas bien, más incluso de lo que nos marca la legalidad", expone Muñoz, para señalar, no obstante, que "ya no se trata de eso, y no estoy dispuesto a someter a mi familia, al Govern y a mi a un escarnio que, independientemente de la verdad, hará de ña notocia un motivo de ataque". "Estoy seguro que en unos meses se demostrará que hicimos las cosas bien", reza.

Con todo, el ahora dimitido director de la ATB, agradece a Barceló "su confianza y amistad" y le pide "perdón por los errores, las equivocaciones o aquello que no haya salido tan bien como quisiéramos".

Hasta hoy Muñoz era el único de los querellados por Anticorrupción que mantenía un cargo en el Govern.