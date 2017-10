Ciudadanos se queda solo en su propuesta de limitar a ocho años la presidencia balear

Ciudadanos se ha quedado solo en su propuesta para que el Parlament aprobara en el pleno de hoy limitar el mandato de la presidencia del Govern a un máximo de ocho años. Ni PP ni los partidos del Pacto se mostraron ayer dispuestos a votar a favor de esta iniciativa por distintos motivos.

La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, afirmó que hay dudas legales para la aplicación de esta medida que, además, "no significa que haya más o menos regeneración" política. "En un sistema democrático basado en la soberanía popular, quien pone y quita a los presidentes son los votantes el día de las elecciones", afirmó Prohens quien emplazó a "ser serios y no plantear propuestas que solo sirven para hacer demagogia" respecto a que esta medida ayudaría a la regeneración.

Además, consideró que una iniciativa así plantea dudas sobre si sería preciso modificar el Estatut d´Autonomia, una cuestión a la que también se refirió la portavoz adjunta del grupo socialista, Bel Oliver.

"Podríamos estar de acuerdo en el fondo de la propuesta, pero no en la forma porque la iniciativa (de Ciudadanos) está poco trabajada y no especifica cuestiones fundamentales", dijo Oliver. Añadió que esta decisión seguramente implicaría la necesidad de reformar el Estatut, el Reglamento del Parlament, la ley electoral balear y quizá incluso la Constitución.

El portavoz de Més per Mallorca, David Abril, dejó claro que los partidos del Pacto (PSIB, Més y Podemos) no apoyarán la propuesta de Ciudadanos. Abril precisó que, si bien está "de acuerdo con el espíritu" de la iniciativa, Més considera que esta debería plantearse en la nueva Ley del Buen Gobierno, por lo que emplazó a Ciudadanos a introducirla como enmienda en esta futura normativa.

El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, lamentó este rechazo, que en el caso del PP achacó a que "no quiere abrir la caja de Pandora por la coyuntura en el Congreso de los Diputados", ya que "en otras Comunidades Autónomas el PP ha aprobado" esta limitación de mandatos, al igual que el PSOE.

Por ello mostró su "sorpresa", mayor aún en el caso de Més y Podemos ya que "no se entiende que los partidos que han hecho bandera de la regeneración no respalden" esta iniciativa cuando son partidos que se han mostrado de acuerdo en estas limitaciones. "Si ni Més ni Podemos están por la labor, yo ya no entiendo nada", dijo Pericay.