Manifestación en Palma para reclamar pensiones de al menos 1.000 euros al mes

Un centenar de personas, según UGT, han participado en una marcha que ha recorrido desde el aeródromo de Son Bonet hasta la Delegación del Gobierno de Palma para reclamar al Ejecutivo central que derogue la reforma de las pensiones de 2013 y que el IPC vuelva a marcar su revalorización.

La caminata, convocada por UGT y COOO, que ha coincidido con la manifestación de acogida en Madrid a las marchas que han recorrido el país desde el 30 de septiembre, ha discurrido sin incidentes bajo el lema Por unas pensiones dignas, informa en una nota de prensa la Unión General de Trabajadores.

"Rajoy escucha, los pensionistas estamos en lucha", "Rajoy, si me tocas la pensión, me sube la tensión" y "Rajoy, escucha, nos has vaciado la hucha", han sido algunas de las consignas que han coreados los participantes en la marcha.

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Xisca Garí, ha lamentado que el 31 % de las pensiones que se cobran en Baleares se sitúan entre los 500 y 600 euros, "por debajo del umbral de la pobreza", y el 54 % no supera los 700 euros. Garí ha alertado de que "no se podrá vivir, llegar a final de mes con las pensiones públicas" si no se vuelven a calcular teniendo en cuenta la inflación y "no se toman medidas" para hacer sostenible el sistema público de pensiones.

"No queremos un país con pensiones de subsistencia, no queremos que los futuros pensionistas sean pobres", ha subrayado Garí, que ha reclamado una pensión mínima de 1.000 euros al mes y habilitar un impuesto específico finalista para ampliar los ingresos de la Seguridad Social.

A la finalización de la marcha, el secretario general de UGT, Alejandro Texías, y de CCOO, José Luis García, han entregado un manifiesto en el que piden se escuchen las propuestas sindicales, "aceptadas por buena parte de los grupos políticos" para mejorar los ingresos "procedentes de las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores".