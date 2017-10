Accidentada manifestación por la unidad de España en Palma

Accidentada y multitudinaria manifestación en Palma en defensa de la unidad de España y contra el proceso independentista catalán. Un grupo de exaltados destrozó el tenderete de Assemblea Sobiranista per Mallorca frente a la iglesia ortodoxa de la Natividad, en la calle Sant Miquel.

Parte de los manifestantes que acababan de salir de la Plaza España rodearon la carpa, profiriendo insultos contra las personas que repartían folletos de la formación política y que aguantaban el vendabal de exabruptos con los brazos en alto en señal de paz.

Pese a todo, la tensión fue en aumento y varios exaltados echaron abajo la instalación. Los pocos agentes de la Policía Nacional que había en la zona no pudieron evitar el altercado.

"Nos han escupido, insultado y robado camisetas", eplicó el líder del partido soberanista Cristòfol Soler, todavía en estado de ´shock´. "No estábamos provocando. Nos ponemos aquí todos los sábados a esta hora", subrayó.

Los incidentes continuaron cuando los manifestantes entraron en la calle Unió. Una mujer denunció que un asistente a la protesta le lanzó "una piedra o un objeto contuntende" contra la cara, ocasionándole una fuerte contusión. Con el rostro hinchado y restos de sangre en torno al ojo derecho, la mujer indicó que momentos antes de sufrir la pedrada había llamado "facha" al agresor.

"Si tengo que elegir algo, soy anarquista. No soy independentista ni nada, no me representan las banderas", indicó la víctima en declaraciones a TV3.

"Som mallorquins, no catalans"

La protesta congregó a 2.500 personas, según cálculos de este periódico. La Policía Nacional elevó la cifra hasta los 6.500. Los manifestantes, bandera española en mano, gritaron consignas a favor de la unidad de la nación y contra los responsables del referéndum catalán del pasado domingo. "Puigdemont, a prisión", "España es una y no 51" y "Som mallorquins, no catalans" fueron las más repetidas hasta que la marcha llegó al Consolat, donde se leyó un comunicado. También se lanzaron proclamas a favor de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La protesta, convocada a la misma hora en otras ciudades, contó en Palma con la presencia de algunos representantes del PP como el expresident del Govern, José Ramón Bauzà, o la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer.

También se unió a la marcha la presidenta del PP de Palma, Marga Durán, quien condenó las "agresiones" que tuvieron lugar.