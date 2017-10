Toni Galmés: "Esto ya no va de independencia, sino de derechos humanos"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Diseñaría la campaña de un partido de derechas?"

No, porque si se ha de comportar como los de derechas estos días, paso.

¿Y del PSOE?

No sé qué decir, porque hasta hoy no había sido nunca de derechas, pero ahora su silencio lo hace cómplice.

¿Su dibujo del referéndum es arte o política?

Un artista siempre es político, o no es artista. El diseño de la campaña corresponde a Òmnium, que me dio las pautas y consensuamos cinco dibujos que representan los estamentos de la sociedad, las franjas de edad y los sexos, con uno ambiguo.

Adaptó el célebre dibujo del rostro tachado de "llibertat d´expressió" para Els Joglars de Boadella.

Òmnium me propuso una revisión contemporánea del diseño de Jaume Pedrós en 1977 para Els Joglars.

Pero Boadella es hoy el primer españolista.

Tiene sus opiniones, y hace años que pregona una deriva en su pensamiento. No nos influyó, nuestro lema es "democràcia!"

¿Òmnium es el Ministerio de Propaganda de la República Catalana?

Eso me suena a Goebbels y no existe. Òmnium es una entidad cultural y no de propaganda. Ni siquiera hacíamos campaña del "sí", solo del referéndum. Y la respuesta la ha dado la gente, no una institución.

Hoy ya viene usted manifestado.

Ha sido multitudinario, toda Barcelona ha cerrado.

Pero usted es mallorquín.

Para uno de les Illes, lo que ocurre forma parte de una entidad llamada Països Catalans, y las repercusiones de estos sucesos no se limitan a Cataluña, afectan a todo el Estado español.

Con el tiempo, la Cataluña estatal no sera muy diferente de España.

El tiempo lo dirá. Si un día consideramos que no se actúa bien, también saldremos a la calle a protestar, igual que nos quejamos ahora del Estado español.

¿Hizo trampa para votar?

No pude votar y tampoco hice trampa, hasta el punto de que defendí un colegio electoral y ni entré en él. Era un centro del Camp de l´Arpa donde afortunadamente no vino la Guardia Civil, y por la tarde fui a otro de Gràcia. En ninguno hubo ni un solo incidente.

¿Cómo vivió la violencia del domingo?

Con un sentimiento muy grande de tristeza por lo que pasó, somos gente pacífica.

¿Habría modificado su dibujo después de las cargas policiales?

De hecho, al día siguiente hice un crespón con el precinto de una de las urnas, un símbolo de lo que pasó.

¿Todos sus alumnos son independentistas?

No. Cuando toca, en clase hay un debate sano y saludable. Tengo alumnos no independentistas que fueron a votar que no, y perfecto. Estaban riendo con nosotros, también a ellos les prohibían votar.

¿Ha percibido la famosa fractura social?

En absoluto, ahora mismo estoy junto a personas castellanoparlantes en la manifestación. En mi primer día de clase, una chica me preguntó si podía darla en castellano, porque ella acababa de llegar a Cataluña. Pregunté si alguien tenía inconveniente, y nadie se opuso. La alumna tendrá que acostumbrarse poco a poco, básicamente porque me expreso mejor en catalán. Somos plurilingües, tenemos la ventaja de los políglotos.

¿Su dibujo del guardia civil con corsé es anterior a las cargas del domingo?

Es una canción popular mallorquina, Un vespre de ball de màscares. Un hombre se enamora de una mujer muy guapa y resulta que es un guardia civil. Tengo el proyecto de un cancionero popular ilustrado.

¿Cataluña ya es independiente?

No. Por ejemplo hoy se han producido dos manifestaciones, una huelga general de los sindicatos minoritarios, y un paro de país de los mayoritarios contra quienes pisotean la libertad. El debate no es hoy si somos independientes. La calle está llena de personas mayores, y dudo que todas quieran la independencia. Se critica la agresividad del Estado español.

¿Esto de la independencia se contagiará a Mallorca?

Soy un simple dibujante, incapaz de adivinar el futuro. Ni siquiera puedo predecir si Cataluña será un Estado, pero lo contagioso son las manifestaciones por lo ocurrido porque esto ya no va de independencia, sino de derechos humanos. No es una cosa de Puigdemont.

¿Lo cambiaría todo por triunfar en el teatro?

"Todo es bastante teatral", decía Santiago Rusiñol.

A cambio, ¿soñó que le retuiteara Julian Assange?

No lo había soñado, pero tampoco tengo delirios de grandeza. Como dibujante, disfruto cuando hacen variaciones sobre mi retrato inicial, como el Piolín con la cara tachada.