El juez no se incorpora hasta el día 16

Ni el Govern ni Més tiene todavía una comunicación oficial de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por el Caso Contratos con Jaume Garau. Abogados de los denunciados se han dirigido estos días hasta el juzgado de Instrucción número 9 y les han comunicado que todavía no pueden entregarles una copia de la querella.

El juez titular de Instrucción 9, Enrique Morey, se encuentra de vacaciones y no tiene previsto incorporarse hasta el domingo 16 o el lunes 17 de octubre. Hasta que el magistrado no haya recibido la querella no se dará traslado a las partes. Todo ello permite al Govern ganar tiempo y no mover ficha. Desde Turismo recuerdan que el contrato firmado por la ATB con Garau tenía todos los avales técnicos.