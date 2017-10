El Govern no descarta personarse como acusación en el caso Contratos

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, afirmó ayer que si llegado el momento hay indicios de que en el caso de los contratos a dedo de las conselleries de Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau, se perjudicó "los intereses de la Comunidad Autónoma", el Govern se personará como acusación particular "en defensa" de la Comunidad. No obstante, consideró que "no hay que adelantar acontecimientos, ya que aún no se dispone de toda la información" y todavía "no se han abierto diligencias por parte del juzgado de instrucción". Añadió que si eso ocurre, el Govern analizará su personación al igual que en todos los casos en los que se ha podido perjudicar los intereses de la Comunidad.

Precisamente la portavoz del grupo parlamentario popular, Marga Prohens, pidió ayer al Govern que "se persone como acusación particular" en este caso. Tras recordar que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol se comprometió a personarse en todas las casusas de corrupción en las que se hubieran perjudicado los intereses de la Comunidad, Prohens afirmó que "se han dado mucha prisa en personarse en algunas que ya están en manos de la justicia desde hace tiempo, pero ahora se ponen de perfil y no tienen claro" si lo harán en esta que "afecta al Govern" del Pacto.

Ayer mismo el Govern autorizó a la Abogacía de la Comunidad a personarse como acusación particular en el caso Cursach en "defensa de los intereses de la Comunidad", según resaltó Costa. Respecto a la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, la portavoz del Govern afirmó que por ahora "no hay una acusación directa contra ella" e insistió en que, como en todos los casos, "en el momento en el que haya la mínima" colisión "entre distintos intereses", el Govern "siempre actuará en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma".