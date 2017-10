Company publica su declaración de la renta: 60.000 euros en 2016

El presidente del Partido Popular de Balears, Biel Company, ha hecho pública, al fin, su declaración de la renta. En ella, el líder de los populares declara haber ingresado en 2016, 60.000 euros. Principalmente procedentes de su sueldo como diputado del Parlament y de rendimientos por tres propiedades inmobiliarias.

El líder del PP era uno de los pocos diputados del Parlament que no tenían colgada en la web del Parlament su declaración de la renta, una medida de transparencia voluntaria pero acordada la pasada legislatura entre PP, PSIB y Més. Finalmente, Company ha accedido a hacer públicos sus ingresos de 2016 junto al resto de miembros de su partido -otros dos diputados populares tampoco lo habían hecho-. El líder popular entregó en la Cámara su declaración del Impuesto sobre la Renta (IRPF) el 11 de septiembre.

El presidente de los populares declaró ingresos por 60.000 el año 2016: 55.922 euros de su sueldo como diputado, 95 euros por rendimiento de sus depósitos bancarios y 3.418 como rendimiento de tres propiedades inmobiliarias.

Pese a que en su declaración de patrimonio figura que tiene participaciones en cinco sociedades empresariales familiares, en su declaración de la renta no figuran los ingresos obtenidos de ellas.

En su última declaración pública, en 2011, Company declaró 79.000 euros. A su sueldo de conseller sumó 5.488 euros de una actividad del sector primario que desarrolló los primeros meses del año antes de entrar en el Govern. Con esos ingresos se colocó entre los consellers de Bauzá mejor pagados, solo detrás de Rafel Bosch.

Todos la han publicado



Además de Company, también han publicado en las últimas semanas su declaración de la renta el resto de diputados que todavía no lo habían hecho. El mismo día que el líder popular, lo hicieron los parlamentarios del PP Rafel Nadal y Sandra Fernández y el pasado 14 de septiembre la registraron los dos diputados de Ciudadanos, Xavier Pericay y Olga Ballester. En junio, lo hizo la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, y el mismo día que este diario informó en mayo de los diputados que no la habían publicado, la registró la expodemita Montse Seijas.