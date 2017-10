El Govern no descarta personarse como acusación en el caso de los contratos a dedo de Més

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, ha afirmado que si llegado el momento hay indicios de que en el caso de los contratos a dedo de las conselleries de Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau, se perjudicó "los intereses de la Comunidad Autónoma" el Govern se personará ante los tribunales como acusación particular "en defensa" de la Comunidad. No obstante, ha considerado que "no hay que adelantar acontecimientos, ya que aún no se dispone de toda la información".

El pasado miércoles Fiscalía Anticorrupción decidió interponer una querella criminal contra Garau y cuatro cargos y excargos de Més por este caso, entre ellos el director de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz, quien el jueves puso su cargo a disposición del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), quien por el momento ha decidido mantenerle en su puesto, con la advertencia de que si se produce una imputación formal Muñoz deberá dejar el cargo.

La portavoz del Govern ha afirmado esta mañana que en el caso de los contratos a dedo desde conselleries de Més el Ejecutivo balear actuará como con todos los casos en los que se hayan visto amenazados los intereses de la Comunidad, como por ejemplo el caso Cursach respecto al cual el Consell de Govern ha autorizado hoy a la Abogacía de la Comunidad a ejercer la acción particular como acusación. Respecto a la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, Costa ha afirmado que por ahora "no hay una acusación directa contra ella" y que, como en todos los casos, "en el momento en el que haya la mínima" colisión "entre distintos intereses", el Govern "siempre actuará en defensa de los intereses de la Comunidad". La policía grabó conversaciones de Carbonell con Bartomeu Sbert, principal directivo del grupo Cursach, en las que la directora general de Turismo se comprometía a acelerar un informe sobre MegaPark.